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Depoda yangınında merdivenden düşen itfaiye eri hayatını kaybetti

Bayrampaşa Ayrancılar Sanayi Sitesindeki bir işyerinin plastik ürünlerin olduğu deposunda çıkan yangını söndürme çalışmalarında merdivenden düşerek yaralanan itfaiye eri kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.


Bayrampaşa Ayrancılar Sanayi Sitesinde bulunan 3 katlı bir binanın zeminindeki bir işyerine ait plastik ürünlerinin olduğu depoda saat 16.00 sıralarında yangın çıkmış ve söndürme çalışmaları sırasında Recep Tekin isimli bir itfaiye eri merdivenlerden düşerek yaralanmıştı. Arkadaşları tarafından binadan çıkarılan Recep Tekin, sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahale sonrasında hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınmıştı. İtfaiye eri Recep Tekin, hastanede yapılan bütün müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi.

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