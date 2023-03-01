Deprem acısı ‘Bu da geçer ya hu' sergisiyle tasvir ediliyor

Üsküdar'da depremzedelere yardım için hat sergisi açan Muhammet Mağ, “Sanat bir ifade biçimidir. Biz de, ‘Bu da geçer ya hu' kelam-ı kibarıyla acımızı ifade etmiş bulunduk” dedi.

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 10 ilde yıkıma neden olan deprem felaketinin ardından tüm ülke depremzedelerin yaralarını sarabilmek için seferber oldu. Bu çerçevede Türk Hat Sanatının çağdaş öncülerinden Muhammet Mağ da, kataloglanmış 26 eserinden oluşan ‘Bu da geçer ya hu' isimli sergisinin açılışını Üsküdar'da gerçekleştirdi. Gelirinin depremzedelere bağışlanacağı sergi, sanatseverlerden büyük beğeni topladı.

‘Bu da geçer ya hu' kelamı kibarıyla acımızı ifade ettik”

Usta Hat Sanatçısı Muhammet Mağ, “Sanat bir ifade biçimidir. Her toplum kendi sanatkarıyla beraber ait olduğu kültürel ve medeniyet değerleriyle beraber o argümanları kullanarak acısını, sevincini bu şekilde ifade eder. Biz de ait olduğumuz kültür ve medeniyet argümanları içerisinde de ‘Bu da geçer ya hu' kelamı kibarıyla o acımızı ifade etmiş bulunduk” dedi. ‘Bu da geçer ya hu' sözünün hat sanatı tarihindeki hikayesini anlatan Muhammet Mağ, “İngilizler İstanbul'u işgal ettiği zaman Hattat Necmeddin Okyay Sultantepe'deki evinden bakıp acısını hissederek, elbet bugünler de geçer anlamında ‘bu da geçer ya hu' levhası yazarak bizlere o günden bugüne bir gelenek bırakmıştır. Biz de aynı kültürle devam ederek acımızı bu şekilde ifade ettik” ifadelerini kullandı.

“Sanat, yaşamın bir parçasıdır”

“Sanat hayatın bir parçasıdır. Yaşamın bir parçasıdır” diyen Muhammet Mağ, “Kendi başınıza, toplumu dışlayarak sanat icra edemezsiniz. O sosyoloji ve psikolojiyi çok iyi ifade etmeniz lazım. Sanat o yüzden her zaman hayatın kendi içerisindedir. Ve her anını, yaşadığınız çağa göre kendini ifade edebilmektir” şeklinde konuştu.

“Elde ettiğimiz gelir depremzedelere aktarılacak”

Mağ konuşmasının devamında, “Sergimizde kataloglanmış 26 eser artı 1 eser var. Bu özel eserimizi kataloğa koymadık. Sadece buraya özeldir. ‘Bu da geçer ya hu' levhasını sadece ziyarete gelenler görebilecek. Sergimiz 28 Şubat- 5 Mart tarihleri arasında sanatseverlerin beğenisine sunulacaktır. Sergimiz, 10 ili etkileyen deprem sebebiyle hazırlandı. Burada elde ettiğimiz gelir depremzedelere aktarılacaktır” dedi.