Deprem bildirimleri 'cep'e geliyor

Google, dünya çapındaki depremleri algılayarak kullanıcılara uyarı gönderdiği Android Deprem Uyarı Sistemi'ni tanıttı. Sistem, 3 milyardan fazla Android akıllı telefonun çoğunda bulunan ivmeölçerleri kullanarak sarsıntıyı algılıyor ve etkilenen bölgedeki Android kullanıcılarına uyarı gönderiyor.

Teknoloji alanındaki gelişmeler sayesinde yapılan çalışmalar, afet yönetiminde önemli bir rol oynuyor. Google, altyapısı ve teknolojisinden faydalanarak dünya çapındaki depremleri algılayarak kullanıcılara uyarı gönderdiği ücretsiz bir sistem geliştirdi. Android Deprem Uyarı Sistemi, 3 milyardan fazla Android akıllı telefonun çoğunda bulunan ivmeölçerleri kullanarak sarsıntıyı algılıyor ve etkilenen bölgedeki Android kullanıcılarına uyarı gönderiyor.

Afet yönetimi, Türkiye gibi etkin deprem kuşaklarının üzerinde yer alan ülkelerde önemli konuların başında yer alıyor. Afet ve kriz yönetimini kolaylaştırmayı amaçlayan teknolojik gelişmeler, deprem konusunda da önlemlerin alınabilmesi için çalışmaları kolaylaştırıyor. Google tarafından geliştirilen Android Deprem Uyarı Sistemi sayesinde birer uyarı cihazına dönüşen Android telefonlar, deprem anlarında kullanıcılarına saniyeler kazandırabilecek bildirimler gönderiyor.

Android Deprem Uyarı Sistemi, Ocak ayında Türkiye'de merkezi Alanya ve Balıkesir olmak üzere 4.5 büyüklüğü üzeri iki depreme dair Android kullanıcılarına uyarı bildirisi göndermişti.

Kullanıcılar deprem uyarısı aldıktan sonra AFAD'ın web sitesine giderek bilgi alabilecek

Deprem meydana geldiğinde deprem dalgalarının sarsıntısından korunmak için zaman kazandırmak amacıyla geliştirilen Android Deprem Uyarı Sistemi online düzenlenen basın toplantısı ile tanıtıldı. Toplantıda Google Ürün Yöneticisi Boone Spooner Android Deprem Uyarı Sistemi'nin katkılarını ve sistemin detaylarını anlattı. Toplantıda ayrıca yılın sonuna doğru sistemdeki uyarılara yerleştirilmesi planlanan link sayesinde, kullanıcıların deprem uyarısı aldıktan hemen sonra AFAD'ın web sitesine giderek depremle ilgili detaylara ve deprem anında doğru davranışlar gibi gerekli bilgilere ulaşabileceği bilgisi de verildi.

“Deprem anında zaman kazandırmayı hedefliyoruz”

Android Deprem Uyarı Sistemi ile doğal afetlerde her saniyenin fark oluşturduğu bilinciyle kullanıcılara yardımcı olmayı hedeflediklerini söyleyen Spooner, “Android Deprem Uyarı Sistemi, bugün özellikle etkin deprem bölgelerinde yaşayanlar için oldukça önemli bir sistem olarak ön plana çıkıyor. Türkiye, geçen yıl Yeni Zelanda ve Yunanistan ile birlikte Android deprem uyarılarının ABD dışında kullanıma sunulduğu ilk ülkeler arasında yer alıyor. Sistem teknik olarak bir depremin meydana getirdiği titreşimi ve hızını tespit etmek için dünya çapında kullanılan 3 milyardan fazla Android akıllı telefonun çoğunda bulunan ivmeölçerleri kullanıyor ve kullanıcılarına gerekli uyarıları veriyor. Bu sistem ile kullanıcılarımıza deprem anında zaman kazandırmayı hedefliyoruz. Çünkü biliyoruz ki deprem anında kazanılan birkaç saniye, doğru konum almak ve hazırlanmak için çok kritik olan bir süreyi kazandırıyor" dedi.

Sistem nasıl işliyor?

Android Deprem Uyarı Sistemi ile ivmeölçeri olan Android telefonlar prize takılıyken ve tamamen hareketsizken mini bir sismometreye dönüşerek depremi algılayabiliyor ve kullanıcılara uyarı gönderebiliyor. Sistem, 4.5 ve üzeri büyüklükteki depremler için depremin şiddetine ve yoğunluğuna bağlı olarak “Farkında Ol” ve “Harekete Geç” olmak üzere iki tür uyarı gönderiyor. Sistem, telefonun mevcut teknolojisinden faydalanıyor; cihaz konumu ve “Deprem Uyarıları” açık olan tüm Android OS 5.0 ve üzeri tüm telefonlarda çalışıyor. Erken deprem uyarıları almak istemeyen kullanıcılar, cihaz ayarlarından “Deprem Uyarıları” seçeneğini devre dışı bırakabiliyor.