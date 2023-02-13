Deprem bölgelerinden afetzedeler otobüsle İstanbul'a geldi

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 şiddetindeki yaşanan depremler sonrasında tahliyeler devam ediyor. Otobüsle İstanbul'a gelen depremzedeler 15 Temmuz Şehitler Otogarına vardı. Afet bölgesinden gelen vatandaşları yakınları karşıladı. Depremzedeler şimdiden yaşadıkları şehirlere tekrar geri dönebilmenin hayalini kurduklarını söyledi..

Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 10 ili etkileyen 7.7 ve 7.6 şiddetinde yaşanan depremlerin ardından depremzedeler, İstanbul'a gelmeye başladı. 15 Temmuz Şehitler Otogarı'na gelen depremzedeler yakınları tarafından karşılandı. Depremzedeler arasında kimi evcil hayvanını getirirken, kimi de elinde valiziyle geldi. Yaşanan depremde büyük enkazın olduğunu belirten depremzedeler, şimdiden yaşadıkları şehirlere geri dönmenin hayalini kurduklarını söyledi.

“Kahramanmaraş'ta şu anda çoğu ev enkaz durumunda”

Depremin merkez üstü olan Kahramanmaraş'tan geldiklerini belirten depremzede Ahmet Toplu, “Mecbur kalmasak gelmezdik fakat ama evimiz bayağı hasar aldı. Normalde çadırda kalıyorduk, eniştemle ablam geldi, şimdilik onlarda kalacağız. Allah kimseye böyle bir şey yaşatmasın. Çok fazla kaybımız var. Yeğenlerim enkaz altında kaldı, kendi ellerimle enkaz içinden çıkardım. Diğer yeğenimi de 6'ncı gün sonunda çıkarttık. İyi ki AFAD ekipleri var, onlar gelip yardım ettiler. Kahramanmaraş'ta şu anda çoğu ev enkaz durumunda. Yapılan evler o kadar çürük ki cesetleri bulmakta zorlanıyorlar. 6-7 gündür araç içinde bir saat uyku ile duruyorum. Buraya annem, babam ve kardeşim ile geldik fakat ama ben tekrar geri döneceğim. Daha önce ufak depremler yaşıyorduk ama bu seferki çok farklıydı” şeklinde konuştu.

“Hatay'a iş için gitmiştim”

Depreme Hatay'da yakalandıklarını ifade eden depremzede Hamza Bayıroğlu, “Ben normalde İstanbul'da yaşıyorum. Hatay'a iş için gitmiştim. Yaklaşık 1 aydır ailemle birlikte oraydık. Depremi çok şiddetli bir şekilde hissettik. Hatay'da şu anda ayakta kalan doğru düzgün bina yok. Yardımlardan yana bir problem yok. Fakat köylerde çadır, yakacak, mazot gibi sorunlar var. Köyümüzde 15 kişi, kendi ailemizden de 7 kişiyi kaybettik. Yolcuktan yana problem yoktu fakat Hatay'ın girişi çıkışı trafik oluyor. Köy yollarında baya hasar vardı” ifadelerini kullandı.