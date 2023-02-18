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Deprem bölgelerine 576 bin maske gönderildi

Deprem bölgesindeki salgın hastalıkları engellemek amacıyla toplam 576 bin maske, Atatürk Havalimanı’ndan kalkan 2 askeri kargo uçağı ile Adana’ya gönderildi.

Deprem bölgesindeki salgın hastalıkları engellemek amacıyla toplam 576 bin maske, Atatürk Havalimanı'ndan kalkan 2 askeri kargo uçağı ile Adana'ya gönderildi.



10 ilde etkili olan Kahramanmaraş merkezli depremin 13'üncü gününde, deprem bölgesindeki salgın hastalıkları engellemek amacıyla toplam 576 bin maske, akşam saatlerinde Atatürk Havalimanı'ndan kalkan Türk Hava Kuvvetleri'ne ait 2 kargo uçağına yüklenerek Adana İncirlik Hava Üssü'ne gönderildi.

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