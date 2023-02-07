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Deprem bölgelerine sağlık personeli ve ihtiyaç malzemesi duyurusu

Depremden etkilenenler için AFAD tarafından duyurulan ihtiyaç listesiyle ilgili Beykent Üniversitesi, Doğuş Üniversitesi ve İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu tüm yerleşkelerinde yardım toplama merkezlerini kurduğunu duyurarak, deprem bölgelerine destek olmak isteyenlerin üniversitelerin yerleşkelerinde kurulan merkezlere yardımların ulaştırabileceği bilgisini paylaştı.


Kahramanmaraş'ta meydana gelen Gaziantep, Malatya, Batman, Bingöl, Elâzığ, Kilis, Diyarbakır, Mardin, Siirt, Şırnak, Van, Muş, Bitlis, Hakkâri, Adana, Şanlıurfa, Adıyaman, Osmaniye ve Hatay başta olmak üzere çevre illerde de hissedilen depremden etkilenenler için AFAD tarafından duyurulan ihtiyaç listesiyle ilgili Beykent Üniversitesi, Doğuş Üniversitesi ve İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu tüm yerleşkelerinde yardım toplama merkezlerini kurduğunu duyurarak, deprem bölgelerine destek olmak isteyenlerin üniversitelerin yerleşkelerinde kurulan merkezlere yardımların ulaştırabileceği bilgisini paylaştı.


Açıklanan ihtiyaç listesi ise şu şekilde:


“Çadır, battaniye, kumanya, (su, konserve, bisküvi vb.) uyku tulumu, kışlık kıyafet (mont, bot, kaban, bere, atkı, eldiven, yağmurluk), hijyen ürünleri (çocuk bezi, ıslak mendil, kadın pedi, sabun), soba (gazlı), power bank (taşınabilir şarj cihazı)”


Beykent Üniversitesi Hastanesi sağlık personellerinin de deprem bölgelerine hareket edeceği paylaşılan bilgiler arasında.

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