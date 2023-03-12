Deprem bölgesi Hatay'a Sivil Toplum Köyü kurulacak

6 Şubat'ta meydana gelen deprem felaketinde büyük hasar alan Hatay'ın Samandağ ilçesinde Sivil Toplum Köyü kurulacak. İstanbul'da bir araya gelen 81 ilin dernek federasyonu liderleri görüş ve önerilerini toplantıda konuştu.

İstanbul'da faaliyet gösteren 81 ilin dernek federasyonlarının koordinatörlüğünde deprem bölgesi olan Hatay'ın Samandağ ilçesinde kurulması planlanan 1. etap 15 dönüm 144 prefabrik ve 2. etap 10 dönüm 108 prefabrik "Sivil Toplum Köyü"nün kurulmasıyla ilgili ön çalışmalar başladı.

Deprem bölgesine kurulacak olan Sivil Toplum Köyü'nün proje toplantısı Eyüpsultan Kültür ve Kongre Merkezinde gerçekleştirildi. Toplantıya dernek yöneticileri katıldı. Prefabrik konutların yapımı hakkında bilgi veren Tüm Sivil Toplum Kuruluşları Konfederasyonu Genel Başkan Yardımcısı Nevzat Duyar, "İstanbul genelindeki sivil toplum örgütleri 81 il, 81 ev mottosuyla başlayıp ilk etabında 15 bin metrekare, ikinci etabında 10 bin metrekare olan bu projeyi bugün taçlandırmak için Edirne'den Kars'a, Sinop'tan Anamur'a kadar bütün il federasyon başkanları, konfederasyon başkanları, dernek başkanlar azınlıkta ama güçlü arkadaşlarımızla birlikte bu toplantıyı yaptık. Bu toplantıda Türkiye'de ilk oldu. Öngörümüz 18 Mart'ta imalatları başlayan malzemelerin sevkiyatı yapılacak. Hızlı bir şekilde 1 ay-45 gün içerisinde Hatay Valiliği ve Samandağ Kaymakamlığı altyapısını Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile birlikte yapıyorlar. Biz de prefabriklerin imalatını yaparak hızlı bir şekilde sonuçlandıracağız" dedi.

"Bir an evvel orada yaraları sarmaya çalışmak"

Amasya Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı Turan Sayar, "Bütün hepimizin amacı bir an evvel oraya karınca misali su taşıyabilmek. Orada bir yangın var. Bu yangına da gücümüz yettiğince destek verebilmek, yangının söndürülmesine destek verebilmek amacıyla devletimiz ve milletimizle el ele vererekten bu çalışmaları hızlandırmaya çalışıyoruz. Hepimizin ortak hedefi var. Bir an evvel orada yaraları sarmaya çalışmak. Bir yaraya dahi merhem olabilmek önemli" şeklinde konuştu.