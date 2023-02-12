Deprem bölgesi için “Bir Oyuncak Bir Mektup” hareketi başlatıldı

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan, 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Eyüpsultan Belediyesi “Bir Oyuncak Bir Mektup” kampanyası başlattı.

Deprem bölgesine bugüne kadar 33 tır yardım gönderen Eyüpsultan Belediyesi, bölgedeki gönüllü personelinden oluşan 120 kişilik ekiple yardımlarını köy köy ulaştırıyor. Bölgeye gönüllü olarak giden ve köy köy dolaşarak yardımların dağıtılmasına yardımcı olan Eyüpsultan Belediyesi personeli Mehmet Kapan çalışmalar hakkında bilgi verdi. Kapan, “Gaziantep İslahiye'de lojistik merkezi kuruldu. Eyüpsultan'dan yola çıkan yardım tırları buraya boşaltılıyor ve küçük araçlarla köylere ulaşıyoruz. Bugün sabahtan itibaren Gaziantep İslahiye'de 7 köye ulaştık. Kayabaşı, Hasanlök, Tandır, Yağzılar, Arpalı, Çerçili ve Kabaklar köylerinde yağ, şeker, tüp, battaniye, çadır gibi temel ihtiyaçları depremzedelere teslim ederken oyuncak ihtiyacı olduğunu da gördük” dedi.

“Bir oyuncak bir mektup hareketi başlatıyoruz”

Oyuncak ihtiyacının olması üzerine Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, “Bir Oyuncak Bir Mektup” kampanyası başlatıldığını açıkladı. Konuyla ilgili açıklama yapan Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, “Bir oyuncak bir mektup kardeşliği hareketi başlatıyoruz. Deprem bölgesinde köy köy ellerimizle teslim ettiğimiz ihtiyaçların yanında oyuncak ve Eyüpsultanlı çocuklarımızın mektubunu da ulaştıracağız. Pazartesi günü gün boyu sadece oyuncak yardımlarınızı bekliyoruz, tırı hemen doldurup bir an önce bölgeye uğurlamak istiyoruz” dedi.

4 noktadan toplanacak

Deprem bölgesine oyuncak göndermek isteyen vatandaşların White Hill AVM, Eyüpsultan Kültür Sanat Merkezi, Göktürk Kültür Merkezi ve Eyüpsultan Belediyesi Beyaz Masa'da bulunan toplama noktalarına, temiz ve hiç kullanılmamış oyuncakları ulaştırması gerekiyor.