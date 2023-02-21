Deprem bölgesi için gıda destek kampanyası devam ediyor

Eyüpsultan Belediyesi'nin deprem bölgesinde acil ihtiyaç duyulan gıda malzemeleri için başlattığı destek kampanyası devam ediyor.

Eyüpsultanlılar da destek çağrısı üzerine, bölgede ihtiyaç duyulan kuru bakliyat, peynir, zeytin, ayçiçek yağı, çay, şeker, tuz, bulgur, pirinç, salça ve makarna gibi gıda ürünlerini, toplama noktası olan Rami Bilgi Evi, Esentepe ESMEK, Pirinççi Muhtarlığı, Kemerburgaz Mithatpaşa Muhtarlığı, Alibeyköy Osmanlı Park, Eyüpsultan Kültür ve Sanat Merkezi, White Hill AVM, Eyüpsultan Belediyesi Beyaz Masa ve Göktürk Kültür Merkezi'ne getiriyorlar. Toplama noktalarında ayrıştırılan ve kolilenen yardım malzemeleri daha sonra deprem bölgesine gönderilmek üzere TIR'lara yükleniyor.

Vatandaşların depremzedelere yardım için toplama noktalarına getirdikleri malzemeler, deprem bölgesinde görevli Eyüpsultan Belediyesi çalışanları tarafından köy köy dolaşılarak ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor.