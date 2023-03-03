Deprem bölgesinde hayatını kaybedenlerin yakınlarına taziye ziyaretleri

Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin; Kahramanmaraş, Hatay, Gaziantep, Adıyaman, Malatya ve Osmaniye'de depremzedelerle bir araya geldikten sonra depremde yakınlarını kaybeden ailelere taziye ziyaretleri gerçekleştirdi.

Başkan Öztekin; Yeşilce Mahallesi esnafı Harun Aksoy'un depremde hayatını kaybeden yakınlarına, Adıyaman'da hayatını kaybeden İdris Talha'nın ailesine, Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremde annesi ve babasını kaybeden Ayşe Nacar'a, Gürsel Mahallesi'nde yaşayan ve depremde yaralanan Nazir Akgül'e, Diyarbakır'da yaşanan depremde şehit olan Polis Özel Harekat Sümbül Özkan ve eşi Piyade Astsubay Mustafa Özkan'ın annesi Hülya Yıldız ve ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Kağıthane Belediyesi olarak depremzedelerin ve ailelerinin ihtiyaçlarının karşılanması noktasında her zaman yanlarında olduğunu belirten Başkan Öztekin, “Depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Mekanları cennet olsun. Ailelerine ve yakınlarına sabırlar diliyorum. Devlet ve millet el ele vererek inşallah yaralarımızı birlikte saracağız. Asrın felaketini yaşadık. Afetten sağ kurtulan vatandaşlarımızın hızlıca toparlanması, sosyal hayatın içinde olması için elimizden gelen tüm imkanları seferber ediyoruz” dedi.