Deprem bölgesinde pay senedi yatırımcısı 17 bin kişi azaldı

Bu dönemde bölgedeki portföy değeri ise bir önceki aya göre yüzde 6,8 artarak 57 milyar 476 milyon liraya ulaştı.

Depremin oluşturduğu ağır yaralar sarılmaya çalışılıyor. Depremden etkilenen Kahramanmaraş, Hatay, Gaziantep, Osmaniye, Malatya, Adıyaman, Adana, Diyarbakır, Kilis ve Şanlıurfa'da enkaz kaldırma ve altyapı çalışmalarıyla yeniden ayağa kaldırılması hedefleniyor.

Merkezi kayıt Kuruluşu (MKK) verilerine göre, deprem bölgesini kapsayan 10 ilde pay senedi yatırımcısı son bir ayda 16 bin 997 kişi azaldı. 28 Şubat itibariyle deprem bölgesindeki toplam pay senedi yatırımcısı 360 bin 903 olarak gerçekleşti. Bölgedeki azalış bölgedeki toplam yatırımcı sayısının yüzde 4,7'lik kısmını oluşturuyor.

Pay senedi yatırımcı sayısı düştü, portföy değeri arttı

Aynı dönemde yatırımcı sayıları azalırken, portföy değerleri yükseldi. Söz konusu ayda 10 ildeki toplam pay senedi portföy değeri yüzde 6,8 artışla 57 milyar 476 milyon liraya ulaştı. Önceki ay toplam portföy değeri 53 milyar 810 olarak kayıtlara geçmişti.

MKK verilerine göre, Türkiye genelindeki pay senedi yatırımcısı 31 Ocak 2023- 28 Şubat 2023 tarihleri arasında 132 bin 870 kişi azaldı. 28 Şubat itibariyle borsadaki bakiyeli pay senedi yatırımcı sayısı 3 milyon 865 bin 456'ya geriledi.

Yatırımcı vefat ettiyse borsadaki hisseleri ne olur?

Depremde hayatını kaybeden pay senedi yatırımcılarının paylarının kime devredileceğine ilişkin sorular akıllara gelmeye başladı. Konuyla ilgili olarak Borsa İstanbul'un sitesinde veraset yoluyla menkul kıymet intikalinde izlenecek yola ilişkin bilgi yer alıyor. Buna göre, veraset yoluyla kendisine borsada işlem gören ya da görmeyen pay, borsa yatırım fonu, varant, sertifika veya yatırım ortaklığı payı intikal edecek olan ve veraset ve intikal vergisi beyannamesi vermekle yükümlü kişi ya da kişiler yani varisler, mahkemeden veraset ilamı aldıktan sonra, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş (MKK)'ye başvuruda bulunarak varsa vefat eden kişiye ait hesaplarda bulunan menkul kıymetleri öğrenir.

Varis veya vekili payları, borsa yatırım fonları, varantlar ve sertifikalar için veraset ve intikal vergisine esas teşkil edecek değerin belirlenmesine yönelik olarak Borsa İstanbul Pay Piyasası Direktörlüğü'ne hitaben yazılmış, söz konusu menkul kıymetlerin vefat tarihindeki kapanış fiyatlarının kendisine bildirilmesini talep eden bir dilekçe ile Borsa İstanbul Evrak Kayıt Birimine şahsen veya posta yolu ile başvuruda bulunabilir veya ilgili Vergi Dairesi Müdürlüğüne başvuruda bulunarak takibin Vergi Dairesi Müdürlüğü tarafından yapılmasını isteyebilir.

Borsa İstanbul Pay Piyasası Direktörlüğü tarafından, vefat eden kişinin sahip olduğu payların, borsa yatırım fonlarının, sertifikaların veya varantların vefat tarihindeki kapanış birim fiyatları dilekçe sahibine veya Vergi Dairesi Müdürlüğüne hitaben yazılan bir yazı ile ivedilikle bildirilir.