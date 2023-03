“Deprem bölgesindeki kadınların güçlendirilmesi ana hedefimiz”

Açıklamada özellikle deprem bölgesinde kadınların yaşadığı eşitsizliklerin giderilmesine yönelik çalışmalara yer verildi.

Türkiye Gıda ve İçecek Sanayii Dernekleri Federasyonu (TGDF) Yönetim Kurulu Başkanı Demir Şarman 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada gıda tedarik zincirinde kadın çalışanların önemine değindi. Yaşanan deprem felaketine atıfta bulunan Şarman, gıda ve içecek üreticilerinin bölgede gıda üretim zincirini yeniden faaliyete geçirebilmek üzere yürütülen çabalardan söz etti.

Kadınların iş gücüne katılmasının bağımsızlıklarını kazanmak açısından önemli bir adım olduğunu ifade eden Şarman, afetten etkilenen gıda sanayii tesislerinin restore edilmesine yönelik projenin buna katkı sağlayacağına inandıklarını vurguladı. Şarman, yaşanan felaket sonrasında deprem bölgesindeki kadınların güçlendirilmesinin Federasyonun ana hedeflerinden biri haline geldiğini belirterek bu konuda kararlılıkla çalışacaklarının altını çizdi.

Demir Şarman şöyle konuştu:

“Kadınlarımız gıdanın her alanında en büyük emeğe sahip iş gücü”

''Kadınlarımız tarladan fabrikaya, pazardan sofraya gıda tedarik zincirinin her halkasında en büyük emeğe sahip iş gücü. Bu süreçte haksızlıklarla en fazla yüz yüze gelen ise yine onlar. Toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin bir türlü giderilememiş olması, içinde bulunduğumuz çağın belki de en büyük ayıbı. Halbuki hepimiz biliyoruz ki eşitlik bir lütuf değil insanlık gereği bir temel haktır. Bu hakkın bir an önce tesis edilmesi için her zaman çalıştık, bundan sonra da çalışmaya devam edeceğiz.

“Bu yıl Dünya Kadınlar Günü'nü daha buruk şekilde anıyoruz”

Bu yıl 8 Mart'ı her zamankinden daha buruk bir şekilde anıyoruz. Ülkemizde meydana gelen büyük depremin üzerinden bir ay geçti. Kaybettiklerimize rahmet, geride kalanlara sabırlar diliyoruz. Türk gıda ve içecek üreticileri olarak felaketin ilk gününden itibaren bölgeye ayni ve nakdi yardımlarımızı iletmeye başladık. Bunun yanında afetzedeler için kurulan seyyar mutfaklara erzak teminini sürdürüyoruz.

“Çalışan kadınlar kendi kaderlerini çizmeye daha yakın”

Sektör olarak bölgedeki uzun vadeli girişimimiz ise hasar gören gıda üretim ve işleme tesislerinin onarımına katkıda bulunarak yeniden faaliyete geçmelerini sağlamak. Bu proje sadece bölge ekonomisini desteklemeyi amaçlamıyor. Gıda tedarik zincirinde çalışan kadınlarımızın kendi kaderlerini çizmeye bir adım daha yakınlaştığına inanıyor, afetin yaralarını sarmakta olduğumuz süreçte var olan eşitsizliklerin derinleşmemesi için özel çaba sarf etmemiz gerektiğini biliyoruz.

“Bölgedeki kadınlarımızın güçlenmesine odaklanacağız”

Bu bağlamda deprem bölgesindeki kadınlarımızın güçlendirilmesi önümüzdeki dönemde ana hedeflerimizden biri olacaktır. Türk gıda ve içecek üreticileri olarak toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin giderilmesi için çalışmalarımızı her zaman büyük bir kararlılıkla sürdüreceğimize söz veriyoruz.”