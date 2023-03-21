Deprem bölgesindeki turizme yeni konsept, ‘konteyner oteller'

Turizmciler deprem bölgesindeki turizmin kalkındırılması için kolları sıvadı. Çeşitli fikir ve projeleri masaya yatıran sektör paydaşları bölgedeki turizmi hem gastronomi hem de arkeolojiyle canlandıracak. Ayrıca bölgede güvenlik endişesi hisseden yabancı turistler için konteyner otel projesi bulunuyor.

İstanbul Seyahat Acentaları Tanıtım ve Geliştirme Derneği (İSATAG) tarafından ‘Cumhuriyetimizin 100. Yılında Yeni Turizm Vizyonu' konferansı İstanbul'da yapıldı. Konferans kapsamında ‘Deprem Yaralarını Turizm ile Nasıl Saracak?' ve ‘Marka Şehir Nasıl Olunur?' başlıklı paneller gerçekleşti. Panellerde depremin turizme etkisi ve bölgedeki turizmin tekrar canlanması için neler yapılabileceği konusunda fikir alışverişi yapıldı.

Etkinlikte söz alan turizmciler deprem bölgesindeki turizmi, gastronomi ve arkeoloji alanlarında projelerle kalkındırabileceklerini anlattı. Öne çıkan projeler arasında konteyner otel fikri dikkat çekti. Projeyle, deprem sonrası güvenlik endişesi duyan yabancı turistlere farklı ve daha güvenli bir konsept amaçlanıyor.

İSATAG Başkanı Aylin Kopan Özsavaş, turizm sektörünün paydaşlarını bir araya getirerek fikir alışverişinde bulunduklarını belirterek, "Daha sonra bu görüş veya projelerin raporlanarak yetkili yerlere sunulması için hareket geçmek istiyoruz. Deprem acımız çok büyük ancak ayağa kalkarak hem depremzedelere hem de etkilenen şehirlere görevlerimizi yerine getirmek için turizm sektörü adına çalışmaya devam etmemiz gerekiyor. Deprem bölgesindeki turizmin ayağa kaldırılması için elbette bir süre gerekecek. Merkezi ve yerel yönetimlere çok iş düşüyor. Deprem bölgesinde turizm tamamen durmuş durumda" dedi.

"İstanbul'da yapılacak Şampiyonlar Ligi finali için rezervasyon almaya devam ediyoruz"

Özsavaş, "Turistlerin deprem bölgesi ve yakın çevresine gelme konusunda bir tedirginlik var ancak korkmamaları ve turizmin kalkınması konusunda çalışmalarımızın devam ettiği mesajlarını vermeye devam ediyoruz. Bu sene İstanbul'da Şampiyonlar Ligi finali de var. Buna ilişkin rezervasyonları almaya devam ediyoruz. Herhangi bir iptal söz konusu değil. Yeni rezervasyonlar geliyor" ifadelerini kullandı.

"Konteyner otel konseptini planladık"

İSATAG Genel Sekreteri Ömer Kartın ise depremden etkilenen bölgelerde Türkiye'nin en önemli gastronomi kentlerinin de yer aldığını hatırlatarak, "Gastronomi turizmi temelinde neler yapılabileceği konusunda çalışmalar yapıyoruz. Bunun öncesinde güvenli konaklama ön plana çıkıyor. Konteyner otel projesi üzerinde çalışıyoruz. Güvenlik her şeyden önemli. Turist güvenlik konusunda endişe edebilir. Deprem bölgesinde de bu endişeyi bitirmek için konteyner otel konseptini planladık. Bölgede hızla yapılacak konutlarda depremzede halkımız yaşamaya başladıktan sonra konteynerlar boşta kalmış olacak. Bu konteynerlar otel ve otel odası konseptinde turizme kazandırılmasını düşünüyoruz. Turistler hem güvenli hem de farklı bir konseptle karşılaşacak" açıklamalarında bulundu.

Kartın, "Yeni kurulacak şehirlerin turizm master planı üzerinden kurulmasını istiyoruz. Özellikle arkeolojik bölgelerin arkeo park tahsis edilmesini istiyoruz. Bölgenin bir yıllık bir sürede tekrardan turizm faaliyetlerine kavuşmasını planlıyoruz. Deprem bölgesindeki tüm rezervasyonlar iptal oldu ve şu anlık yeni rezervasyonlar bulunmuyor. Turizme tekrar başlamak için hızlı planlamalara ihtiyaç var. Bunun üzerinde çalışmalarımız sürüyor. Daha sonra yetkili yerlere bu projeleri sunacağız" dedi.