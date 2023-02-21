İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Deprem bölgesinden 10 yaralı depremzede daha İstanbul'a getirildi

Kahramanmaraş merkezli depremde yaralanan 10 depremzede daha Adana’dan hareket eden İngiltere Hava Kuvvetlerine ait kargo uçağı ile İstanbul’a getirildi.

Kahramanmaraş merkezli depremde yaralanan 10 depremzede daha Adana'dan hareket eden İngiltere Hava Kuvvetlerine ait kargo uçağı ile İstanbul'a getirildi. Depremzedeler ambulanslar ile hastanelere sevk edildi.



Kahramanmaraş merkezli depremde yaralanan 10 depremzede daha Adana Şakirpaşa Havalimanı'ndan İstanbul'a gitmek üzere kalkan İngiltere Hava Kuvvetleri'ne ait kargo uçağıyla Atatürk Havalimanı'na getirildi. Yaralılar, sağlık ekipleri ve askerler tarafından ambulanslara taşınarak İstanbul'daki çeşitli hastanelere sevk edildi. Aynı uçakta gelen 4 refakatçi de yaralılar ile birlikte hastanelere götürüldü.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.