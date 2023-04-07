Deprem bölgesinden dönerken kazada ölen belediye çalışanları son yolculuklarına uğurlandı

Deprem bölgesi Malatya'daki görevlerini tamamlayarak İstanbul'a dönerken geçirdikleri trafik kazasında hayatını kaybeden Bağcılar Belediyesi çalışanları son yolculuklarına uğurlandı.

11 ili etkileyen depremler sonrası Malatya'da görevlerini bitirerek dönüş yolunda geçirdikleri trafik kazasında hayatını kaybeden Bağcılar Belediyesi çalışanları bugün son yolculuklarına uğurlandı. Bağcılar Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü personeli Atakan Sırbudak ile Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü personeli Hayri Ay için saat 11.00'de belediye hizmet binası önünde tören düzenlendi. Törene hayatını kaybedenlerin yakınları, mesai arkadaşları, Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, Malatya Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Bağcılar Kaymakamı Abdullah Uçgun ve Bağcılar Müftüsü İbrahim Yavuz da katıldı. Tören, Bağcılar Müftüsü İbrahim Yavuz'un dua etmesi, hayatını kaybedenler için helallik alınmasının ardından son buldu. Hayatını kaybedenlerin yakınları o anlarda gözyaşlarına boğuldu. Alınan helallik sonrasında Ay'ın naaşı Fevzi Çakmak Mahallesi'ndeki Veysel Karani Camii'ne, Sırbudak'ın naaşı ise Sancaktepe Mahallesi'ndeki Bağcılar Cemevi'ne götürüldü. Aynı kazada yaşamını yitiren İşletme ve İştirakler Müdürlüğü personeli Ensar Dinleyici'nin 10 yaşındaki oğlu Hilmi Eymen Dinleyici için de cuma namazını müteakiben Bağcılar Merkez Camii'nde cenaze namazı kılınacağı öğrenildi.

"Ben onlara görev şehidi diyorum"

Sözlerine başsağlığı dileyerek başlayan Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, "Komşularımız, çalışma arkadaşlarımız öncelikle başımız sağ olsun. Rabbim, hayatını kaybeden kardeşlerimize rahmet eylesin. Mekanları cennet olsun inşallah. Hepimize de sabırlar ihsan eylesin. Tabii çok büyük bir deprem felaketi yaşadık, ülkemizin çok büyük bir bölümünün etkilendiği, hepimizi derinden üzen, çok büyük acılarımızın hala taze olduğu bir deprem felaketiyle karşı karşıyayız, yaraları sarmaya devam ediyoruz. İşte o yaraları sarmak adına Bağcılar Belediyemizde görev yapan kardeşlerimizin bu hizmet aşkıyla orada bulunduktan sonra geriye dönerken başlarına gelen çok büyük bir acıyla karşı karşıya kaldık. 3 kardeşimizin hayatını kaybetmesine, birçok kardeşimizin de yaralanmasına sebep olan bir kazaydı. Kıymetli başkanlarımızın ifade ettiği gibi yaklaşık 550 arkadaşımız periyodik olarak bölgeye gidip geldiler. Bu kazada da ben onlara görev şehidi diyorum, yaralanan kardeşlerimiz de olmak üzere 550 kardeşimiz tamamı gönüllüydü. Bizim herhangi bir 'siz gidin' talimatımız olmadan, 'kim gider' dediğimizde sağına soluna bakmadan 'ben giderim' diyen arkadaşlarımızdan, kardeşlerimizden oluşan bir grup olduğunu özellikle ifade etmek istiyorum. Belediyemiz olarak, Bağcılar ailesi olarak minnettar olduğumuzu da özellikle ifade etmek istiyorum. Rabbim kendilerini peygamberlik makamlarından sonraki makama eriştirsin diye de dua ediyorum. Acımız büyük, gerçekten kelimelerin boğazımıza düğümlendiği anlardan birine şahit oluyoruz. Tekrar kıymetli katılımcılara, gönlü yüreği burada olan bütün vatandaşlarımıza şükranlarımı sunuyorum. Battalgazi'den buraya gelen değerli belediye başkanımızı, yine Malatya Büyükşehir Belediyemizin kıymetli genel sekreterine de teşekkür ediyorum. Başımız sağ olsun" ifadelerini kullandı.

"O arkadaşlar bizim için şehit oldular"

Törende konuşan Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder ise, "Biraz önce de başkanımızın söylediği gibi arkadaşlar bizim için gelmişlerdi. Suçluluk hissediyorum, o arkadaşlar bizim için şehit oldular. Ben onlara şehit diyorum. Rabbim rahmet eylesin, başımız sağ olsun" şeklinde konuştu.