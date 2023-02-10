Deprem bölgesine ambulans ve sağlık ekibi sevk edildi

Kağıthane Belediyesi'nin deprem bölgesindeki yaraları sarmak adına başlatmış olduğu yardım seferberliğine binlerce hayırsever vatandaş destekte bulundu. Toplanan battaniye, gıda kolisi, ısıtıcı, kışlık kıyafet, bebek bezi, bebek maması, hijyen seti, kışlık ayakkabı, iç çamaşırı, el feneri, çorap, başörtüsü, nevresim, powerbank, şarj kablosu, oyuncak, yastık ve yorgan gibi yardım malzemelerinin sayısı 200 bini buldu.

Kağıthane Belediyesi bugün de yardımlara bir yenisini ekleyerek sağlık ekibi ve ekipmanlarını bölgeye gönderdi. Kâğıthane Belediyesi'ne ait ambulanslar; uzman sağlık personeli ve ekipmanlar eşliğinde deprem bölgesine intikal etti.