Deprem bölgesine lojistik merkez kuruldu

Kağıthane Belediyesi tarafından depremin vurduğu illerden Malatya'ya lojistik merkezi kuruldu.

Kağıthane Belediyesi tarafından depremin vurduğu illerden Malatya'ya lojistik merkezi kuruldu. Kâğıthane Belediyesi bu merkez sayesinde Malatya Büyükşehir Belediyesi ile Yeşilyurt ve Battalgazi ilçe belediyelerine hizmetler konusunda destek veriyor. Kağıthane Belediyesi bölgede çöplerin toplanması, alt Yapı kanalizasyonların temizlenmesi, enkaz taşıma ve yükleme, enkaz bölgelerinin hijyeni ve su ihtiyaçlarının karşılanması, yeni kurulacak konteynır ve çadır kentlerin alt yapısının oluşturulması gibi hizmetleri üstlendi. Yanı sıra ekipler konteyner kentlerin elektrik - su tesisat ve mobilya montaj - tamirat işlemlerini de gerçekleştiriyor. Görevli 30 personel ile birlikte Kâğıthane Belediyesi'ne ait 2 çöp sıkıştırma aracı, 2 ekskavatör, 4 beko loder, 1 vidanjör, 1 kamyon, 2 arazöz sahada aralıksız görev yapıyor.

Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin hafta sonu Malatya'ya giderek çalışmaları yerinde inceledi. Yöre halkıyla da birebir görüşen Başkan Öztekin acil ihtiyaçların karşılanması noktasında ekibine talimat verdi.

Kağıthane Belediyesi, 11 ili etkileyen deprem felaketi sonrası yardım seferberliği başlatarak; 52 iş makinesi, 20 jeneratör, 4 seyyar fırın, 40.221 adet battaniye, 97 adet çadır, 13 adet konteyner, 119 bin 500 adet bebek bezi ve maması, 12 bin 228 gıda kolisi, 113 bin 186 adet su, 108 bin 758 adet gıda ürünleri, 36 bin 301 adet hijyen seti ve 550 AFAD gönüllü ekipleri ile deprem bölgesindeki depremzedelerin yanında oldu.