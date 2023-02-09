Deprem bölgesine yardım seferberliği sürüyor

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 şiddetinde iki depremle Türkiye yasa boğuldu. Tüm ülkede deprem bölgesi için yardım seferberliği sürüyor. Vatandaşlar yardımlarını okullara getirirken, gönüllü vatandaşlar yardımları tırlara yükleyerek bölgeye gitmesine destek sağlıyor.

Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 10 ili etkileyen 7.7 ve 7.6 şiddetinde yaşanan depremlerin ardından bölgeye yardım seferberliği başladı. Türkiye'nin birçok ilinden ve yurtdışından yapılan yardımlar bölgedeki depremzedeler için yola çıkmaya devam ediyor. İstanbul Bahçelievler'de vatandaşların yardımları bölgedeki okulların spor salonlarında toplanıp tırlara yerleştiriliyor. Burada yardımsever vatandaşların bir kısmı kıyafetlerin kullanılabilir durumuna göre istifleme işlemi yapıyor. Bazı yardımseverler ise gıda ürünlerini tırlara elden ele ulaştırıyor.

"Çok fazla yardım var, vatandaşlarımız çok duyarlı"

Yardımsever vatandaş Nurten Yılmaz, gelen yardım ürünlerini paketleyip düzenlediklerini belirterek, “Sabah geldim buraya, ne kadar ihtiyaç varsa o kadar canla başla burada olacağız. Çok fazla yardım var, vatandaşlarımız çok duyarlı. Allah deprem bölgesindeki vatandaşlarımıza yardım etsin. Üzüntü içerisindeyiz, empati kurarak hareket etmemiz gerekiyor” dedi.

Bir diğer vatandaş Elif Rana Bircan, “Burada ikinci el ve sıfır kıyafetleri ayırıyorum. Kullanılmayacak olan kıyafetleri çıkarıyoruz. Şu an çok yoğun bir yardım talebi var. Çalışmalarımız sürüyor” ifadelerini kullandı.

Furkan Öztaş, “Çok sayıda tır yola çıktı. Şu anda yardımlarımız devam ediyor. 3 gündür buradayım. Vatandaşlarımız yardımlarını getirmeye devam ediyor. Vatandaşların yardımları çok fazla” dedi.