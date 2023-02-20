Deprem çantası maliyeti arttı

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 şiddetinde iki depremle Türkiye yasa boğuldu. Binlerce vatandaşın hayatını kaybettiği felaketin ardından bir deprem çantasının maliyeti araştırılmaya başlandı. Önceden hazırlanmış bir deprem çantası depremde hayat kurtarabiliyor. Olası bir deprem durumunda kullanılacak deprem çantasının hazırlanmasının ortalama maliyetinin ise bir kişi için 940 TL olduğu tespit edildi. 2020 yılında bir deprem çantası ortalama 500 liraya hazırlanıyordu.

Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı'nın (AFAD) resmi internet sitesinde yer alan bilgilerde deprem çantasında bulunan gıdaların yüksek kalorili, vitamin ve karbonhidrat içeren, su kaybını önleyen ve dayanıklı, çabuk bozulmayan gıdalardan; konserve, kuru meyveler, tahin, pekmez, meyve suyu gibi ürünlerin bulundurulması gerektiği bildirildi. Ayrıca her bir aile üyesi düşünülerek yeterli içme suyunun çantaya dahil edilmesi gerektiği vurgulandı.

Deprem çantasının içinde bulunan malzemelerin fiyatları araştırıldı. Yapılan analize göre bir deprem çantasında bulunması gereken malzemelerin toplamı bir kişi için ortalama 940 TL olarak hesaplandı.

Deprem çantasında bulunması gereken malzemeler

Bir deprem çantasında önemli belge fotokopileri, gıdalar, hijyen maddeleri ile bazı araç ve gereçlerin bulunması gerekiyor. Çantada kimlik kartları (nüfus cüzdanı, ehliyet), tapu, sigorta, ruhsat belgeleri, zorunlu deprem poliçesi, diplomalar, pasaport, banka cüzdanı, diğer (evcil hayvan sağlık karnesi) bulunması gerekiyor.

Malzemelerin ortalama fiyatları

Deprem çantasına giyecek olarak iç çamaşırı, çorap, yağmurluk ve iklime uygun giysilerin konulması önem arz ediyor. Çantada bulundurulması gereken malzemeler ve ortalama fiyatları şu şekilde sıralanıyor: “İç çamaşırı 35 TL, çorap 25 TL, yağmurluk 60 TL ve iklime uygun giysiler."

Deprem çantasında yiyecek ve içeceklerin bozulmaması için konserve ve kuru meyvelerin çantada bulundurulması gerekiyor. Çantada bulunması gereken gıdalar; 3 adet konserve gıda 60 TL, kuru meyve 50 TL, su 5 TL ve meyve suyu 5 TL olarak tespit edildi.

Hijyen malzemesi; sabun 10 TL, diş fırçası ve macunu 30 TL, ıslak mendil 10 TL, tuvalet kağıdı 60 TL, ilk yardım çantası 100 TL, uyku tulumu 150 TL veya battaniye 60 TL, çakı 70 TL, düdük 10 TL, küçük makas 20 TL, kağıt 10 TL, kalem 5 TL, pilli radyo 100 TL, el feneri 40 TL ve yedek piller 25 TL.”