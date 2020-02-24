İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Deprem riski taşıyan 4 katlı bina yıkıldı

Büyükçekmece’de deprem riski bulunan binaların Kentsel Dönüşüm kapsamında yıkılmasına devam ediliyor.

Büyükçekmece'de deprem riski bulunan binaların Kentsel Dönüşüm kapsamında yıkılmasına devam ediliyor. Muratçeşme mahallesinde 4 katlı bina belediye ekiplerinin gözetiminde yıkıldı.


Kentsel dönüşüm çalışmalarında İstanbul'un öncü ilçelerinden olan Büyükçekmece'de riskli yapıların yıkım çalışmaları tüm hızıyla devam ederken bu yapıların yerlerini depreme dayanıklı modern binalar alıyor. Büyükçekmece'de bugüne kadar yaklaşık 15 bin bağımsız yapı yıkılarak yenilendi. Belediye, vatandaş ve müteahhit işbirliğiyle sürdürülen Kentsel Dönüşüm çalışmalarına her geçen gün yenileri de ekleniyor.



“Deprem kapımızda bekliyor”


1999 depreminden önce yapılmış binaların depremde can ve mal güvenliğini sağlamak bakımından yenilenmesi gerektiğine dikkat çeken Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, “Deprem kapımızda bekliyor. Biz de bu bilinçle hareket ederek ilçemizde kentsel dönüşüm çalışmalarına hız verdik. Riskli gördüğümüz yenilenmesi gereken binaları yıkıp yerine yenilerini yapıyoruz. Vatandaşımızın can ve mal güvenliğini korumak zorundayız. İlçemizi beklenen depreme hazır hale getirmek için tüm gücümüzle çalışıyoruz” ifadesini kullandı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.