Depremde eşini ve kızını kaybeden Rahime Atala'nın tedavisi İstanbul'da sürüyor

Kahramanmaraş merkezli iki depremin ardından enkazın altından çıkarıldıktan sonra İstanbul'a getirilen depremzedelerin tedavilerine devam ediliyor. Depremde 2 kızı ile birlikte 7 saat enkazın altında kalan Rahime Atala, tedavisi yapılmak üzere İstanbul'a getirildi. Depremde kızını ve eşini kaybeden Atala'nın kardeşi, yaşadıklarını anlattı.

Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlere 30 yaşındaki Rahime Atala, eşi ve 3 kızıyla birlikte Adıyaman'daki evinde yakalandı. Eşi ve 1 kızını enkazın altında kalması sonucu kaybeden talihsiz kadın, diğer 2 kızı ile birlikte 7 saat enkazın altında kaldı. Yakınlarının çabalarıyla 7 saatin sonunda kurtarılan Rahime Atala, Adıyaman'daki tedavisinin ardından askeri uçakla İstanbul'a, ardından Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirildi. Burada ameliyat olan Rahime Atala'nın ağabeyi Osman İlhan yaşadıklarını anlattı.

"Sağ olsun devletimiz de aynı gün içerisinde uçağa bindirip İstanbul'a getirdi"

Azerbaycan'da yaşayan ve deprem sonrası Türkiye'ye geldiğini, deprem sonrası kız kardeşinin 7 saat sonra enkazdan çıkarıldığını söyleyen Osman İlhan, "Biz binaların yıkıldığının haberini aldık. Kardeşim, amcalarım ve amcaoğullarım kendi çabalarıyla kız kardeşimi ve 2 kızını sağ salim çıkarttılar. Kız kardeşim 6-7 saat enkazın altında kaldı. Sağ olsun devletimiz de aynı gün içerisinde uçağa bindirip İstanbul'a getirdi. Şu an ameliyat oldu inşallah daha iyi olacak. Allah bütün ölenlerimize rahmet etsin, kalanlarımıza başsağlığı diliyorum. Enkaz altında kalan insanlarımıza en kısa zamanda ulaşıp sağ salim çıkarırlar inşallah. Büyük bir felaket, büyük bir afet. Allah beterinden korusun" dedi.