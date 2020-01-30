Depremde hasar görüp boşaltılan binalar akıbetini bekliyor

8 büyüklüğündeki depremin ardından Avcılar'da boşaltılan binalar akıbetini bekliyor. Depremden zarar gören binalar çevredeki apartmanlar için risk oluşturuyor. Avcılar E-5 yanyol ve Rüzgarlı Sokakta depremin ardından boşaltılan iki bina havadan görüntülendi.

Silivri açıklarında meydana gelen depremin ardından Avcılar'da bulunan birçok bina zarar görmüştü. Hasarlı binalar boşaltılarak mühürlenmişti. Ancak aradan 4 ay geçmesine rağmen boşaltılan binalara işlem yapılmaması vatandaşları tedirgin ediyor. Vatandaşlar kolonları patlamış ve sağlam olmayan yapıların çevresindeki binalar için de risk taşıdığını ifade ediyor. Kaderine terk edilen bu binaların madde kullanan şahısların uğrak noktası olmasından dolayı şikayetçi olduklarını dile getiren vatandaşlar çözüm bekliyor. Bina sakinlerinin boşalttığı dairelerin içerisi ise içler acısı durumda. İlçedeki başka binalara yerleşen vatandaşlar bir an önce hasarlı binaların yıkılıp sağlam konutların yapılmasını talep ediyor. Avcılar E-5 yanyol ve Rüzgarlı Sokakta bulunan binalar çevredeki vatandaşlar için de tehlike oluşturuyor.

Depremden önce Rüzgarlı Sokakta bulunan binada oturan Mahmut Kaplan, “Bu binada kiracı olarak oturuyordum ancak 4 aydır başka yere taşınmak zorunda kaldım. Deprem esnasında binanın kolonları büyük hasar aldı ve yetkililer bu binayı tahliye etmemiz gerektiğini söyledi. Ancak aradan uzun bir süre geçmesine rağmen kimse gelip görevini yapmadı. Bina şu an çevredeki binalar ve insanlar için tehlike oluşturuyor” diye konuştu.

“Madde bağımlıların uğrak noktası”

Boşaltılan binaların çevredeki evsiz ve madde bağımlıları için uğrak nokta olduğunu söyleyen Kaplan, “Bu boş binalara akşam geç saatlerde madde bağımlıları gelerek uyuşturucu madde alıyorlar. Şarkı, türkü söyleyerek insanları rahatsız ediyorlar. Polis ekipleri geliyor alıyor bu şahısları bir gün sonra tekrar geliyorlar. Buraya kimin girip kimin çıktığı belli değil” dedi.

Öte yandan, Avcılar E-5 yanyol ve Rüzgarlı sokakta depremin ardından boşaltılan iki bina havadan görüntülendi.