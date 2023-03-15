Depremde hayatını kaybeden 448 doktor ve sağlık çalışanı, Esenyurt'ta anıldı

Esenyurt'ta bulunan Esencan Hastanesi'nde 14 Mart Tıp Bayramı'nda Kahramanmaraş depreminde hayatını kaybeden 448 doktor ve sağlık çalışanı anıldı.

Esenyurt'ta sağlık hizmeti veren Esencan Hastanesi'nde, 14 Mart Tıp Bayramı kutlaması çerçevesinde etkinlik düzenlendi. Programa, Esencan Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Taşkın Yenidünya, Esencan Hastanesi Genel Müdürü Dr. Atakan Özkan ve Esenyurt İlçe Sağlık Müdürü Dr. Oktay Dokuz katıldı. Etkinlik, şehitler ve 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybeden vatandaşlar için bir dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı.

Programda depremlerde hayatını kaybeden 448 doktor ve sağlık çalışanının isimlerinin yazıldığı bir kolaj video gösterimi yapıldı. Etkinliğin sonunda hastanedeki 15 yılını dolduran doktorlara plaket verilirken, Esenyurt İlçe Sağlık Müdürü Dr. Oktay Dokuz'a ise çiçek takdim edildi.

Tıp merkezi oluşturduklarını belirten Esencan Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Taşkın Yenidünya, “1998 yılından bugüne o dönemden kalma beraber çalıştığımız arkadaşlarımız var. Bir tıp merkezi oluşturduk. Bir hayalimiz vardı. Kaliteli, iyi sağlık hizmeti her insanın hakkıdır. Bu iyi sağlık hizmeti de çok pahalı olmamalıdır. Bunu nasıl kuracağımızın heyecanı ile yaşadık” dedi.

“Bu yıl 14 Mart'ı buruk şekilde kutluyoruz”

Tıp Bayramını buruk kutladıklarını söyleyen Esencan Hastanesi Genel Müdürü Dr. Atakan Özkan ise 14 Mart'ı buruk şekilde kutladıklarını dile getirerek, “ İki yıl süren Covid-19 salgını ve 6 Şubat'ta yaşadığımız deprem sonrası bu 14 Mart'ı buruk kutluyoruz. Öncelikle ülkemizin yaşadığı bu felakette hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza, sağlık çalışanlarına, hekim arkadaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Yaşama el uzatan ve insanların hayatlarına dokunan bizler, korona döneminde hiçbir şeyi gözetmeden ailemizi düşünmeden, kendi can sağlığımızı düşünmeden özveri ile elimizden gelen hizmetin en güzelini yaptık. Deprem bölgesinde sağlık çalışanlarının özverilerini hepimiz gördük. Biz hekimler, ettiğimiz yeminin gereği ne ise ve vatanımız için görevimizi sonuna kadar yapmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

“Bu ailenin içerisinde olmak çok büyük bir gurur kaynağıdır”

Esenyurt İlçe Sağlık Müdürü Dr. Oktay Dokuz ise, Tıp Bayramı'nın tarihine değinerek, “1919 yılında Birinci Dünya Savaşı sırasında Hikmet Boran ve arkadaşlarının İstanbul Tıp Fakültesi 3. Sınıfından cepheye gidişleri ve geri dönemeyişleri üzerine 14 Mart kutlanmaya başlandı. Son üç yılda fiili bir savaş olmasa da çok büyük bir mücadele verdik. Bu ailenin içerisinde olmak çok büyük bir gurur kaynağıdır” ifadelerini kullandı.