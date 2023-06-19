Depremde hayatını kaybeden üniversite öğrencisi Buse mezuniyet töreninde unutulmadı

Doğuş Üniversitesi 17 Haziran Cumartesi Günü Bostancı Gösteri Merkezinde düzenlenen Mezuniyet Töreninde yaklaşık 4 bin mezununu iş yaşamına uğurladı. Saat 10:00'da başlayan törene, Doğuş Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Turgut Özkan, Rektör Yardımcıları, Genel Sekreter, Dekanlar, akademisyenler ile mezunlar ve aileleri katıldı.

Fotoğrafını taşıdılar

Öğrenciler mezun olmanın coşkusunu yaşarken bir taraftan da, 6 Şubat depreminde Adıyaman'da ailesiyle birlikte hayatını kaybeden Psikoloji Bölümü son sınıf öğrencisi Buse Çifçi'yi unutmadı. Diplomalarını almak üzere sahneye çıkan Psikoloji Bölümü öğrencileri Buse'nin fotoğrafını taşıdı. Buse Çifçi depremde hayatını kaybetmeseydi bu yıl mezun olacaktı.

Mezuniyet programında sunuculuğu Süper FM'in radyo programcısı Doğancan Özadlı üstlendi. Doğancan Özadlı'nın açılış konuşmasıyla başlayan tören saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile devam etti. Tören daha sonrasında sahneye çıkan Doğuş Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Turgut Özkan'ın konuşmasıyla sürdü.

Akademisyenlerin ve dekanların konuşmalarının ardından sahne Doğuş Üniversitesi Dans Kulübü'ne bırakıldı. Sergilenen performans sonrası öğrenciler toplu bir şekilde yemin törenini gerçekleştirip keplerini atarak mezuniyet coşkusunu yaşadı.