Depremde hayatını kaybeden uzman çavuş ve oğlu İstanbul'da defnedildi

Hatay'ın Antakya ilçesinde depremde enkaz altında kalarak hayatlarını kaybeden Jandarma Uzman Çavuş Cemal Akbalık ve oğlu Çınar Yuşâ Akbalık, Fatih Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Edirnekapı Şehitliği'ne defnedildi.

Kahramanmaraş merkezli iki büyük deprem esnasında Hatay'ın Antakya ilçesinde enkaz altında kalarak hayatlarını kaybeden Jandarma Uzman Çavuş Cemal Akbalık ve oğlu Çınar Yuşâ Akbalık için Fatih Camii'nde cenaze namazı kılındı. Cenaze namazına Cemal Akbalık'ın yakınları, İstanbul İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Yusuf Kenan Topcu, İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan ve vatandaşlar katıldı.

Torun Çınar Yuşâ Akbalık'ın anneannesi feryat etti

Uzman çavuşun yakınları cenazede tabutlara sarılarak gözyaşı döktü. Hayatını kaybeden Çınar Yuşâ Akbalık'ın anneannesi, torununun tabutuna sarılarak, "Ben seni daha çok sevdim. Sen benim sarı aslanımdın. Hep öyle kalacaksın" diye feryat etti. Namaz sonrası yapılan askeri törenin ardından cenazeler Edirnekapı Şehitliği'ne defnedildi.

Jandarma Uzman Çavuş Cemal Akbalık'ın eşi Hülya Akbalık'ın ise enkaz altından çıkarılarak hastanedeki tedavisinin devam ettiği ve 4 yaşındaki oğlu Çınar Yahya Akbalık'ın da tedavisinin devam ettiği öğrenildi.