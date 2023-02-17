Depremde hayatını kaybeden vatandaşlar için mevlit okutuldu

6 Şubat günü meydana gelen depremlerde yaşamını yitiren 38 bin 44 vatandaş için Büyükçekmece'nin 59 camiinde Kur'an-ı Kerim ve Mevlid-i Şerif okutuldu.

Büyükçekmece Kaymakamlığı ve Büyükçekmece Belediyesi işbirliğiyle Cuma Namazı ve Miraç Kandili vesilesiyle depremde hayatını kaybeden vatandaşlar için okutulan mevlide ilçe halkının ilgisi yoğun oldu. Camilerde büyük izdiham yaşanırken zaman zaman da duygulu anlar yaşandı. Okunan Mevlid-i Şerif sonrasında tüm camilerde yaşamını yitiren depremzede vatandaşlar hayrına lokum dağıtıldı.

“Allah bir daha böyle acı yaşatmasın”

Büyükçekmece Kuba Camii'nde okutulan Kur'an-ı Kerim ve Mevlid-i Şerife katılan Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, “Depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza yüce Allah'tan rahmet diliyorum, ailelerine, yakınlarına başsağlığı ve sabırlar diliyorum. Yaralılarımıza da acil şifalar diliyorum. Ülkemize geçmiş olsun. Allah bir daha böyle büyük acılar yaşatmasın” diye konuştu.