Depremde yuvasız kalan köpek, Kadıköy'de yeni yuvasına kavuşacak

Kadıköylüler, Elazığ ve Malatya'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından yaraları birlikte sarmak için kolları sıvadı. Çok sayıda Kadıköylü, depremzedelere gönderilmek üzere çeşitli yardım malzemeleri toplayarak belediye binasına akın etti. Öte yandan, Elazığ'da bir veterinerin evinde beslediği ‘Kar topu' isimli köpek, binanın hasar almasının ardından yuvasız kaldı. Köpek, Kadıköy Belediyesince sahiplendirilmek üzere muhafaza altına alındı.

Kadıköy Belediyesi tarafından akşam saatlerinde yapılan yardım çağrısının ardından Kadıköylüler, Elazığ ve Malatya'da meydana gelen depremden etkilenenlere destekte bulunmak amacıyla kolları sıvadı. Çok sayıda Kadıköylü, acil ihtiyaçlar gözetilerek getirdikleri bot, mont, battaniye gibi kışlık kıyafetlerin yanı sıra bebek bezi, hijyenik ped gibi malzemeleri depremzedelere gönderilmek üzere belediye binasına getiriyor. Kadıköy Belediyesi Sosyal Hizmetler Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen “Kadıköy Paylaşıyor” kampanyası kapsamında Kadıköylüler, sabahın erken saatlerinden itibaren belediyeye yardım malzemesi taşıyor. Vatandaşların belediyeye ve getirdiği malzemeler, belediye personeli tarafından tasnif edilerek kolilendi. Kolilere ve çuvallara koyulan malzemeler, deprem bölgesine gönderilmek üzere tıra yerleştirildi. Ayrıca Kadıköy Belediyesi tarafından Elazığ'a gönderilen 17 kişilik arama kurtarma ekibi, deprem bölgesinde arama kurtarma çalışmalarına bu sabah itibariyle başladı.

Depremde yuvasız kalan köpeğe, Kadıköy Belediyesi sahip çıktı

Öte yandan, Elazığ'da bir veterinerin evinde beslediği kedi ve köpekler, depremde apartmanın hasar almasıyla yuvasız kaldı. Veteriner, evindeki hayvanların yeni yuva bulmaları amacıyla sosyal medyada yardım çağrısında bulundu. Yuvasız kalan hayvanlardan biri olan ‘Kar topu' isimli köpek, Kadıköy Belediyesi tarafından daha sonra sahiplendirilmek üzere muhafaza altına alındı.

Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, "Arama kurtarma ekipleri gece yola çıktı, sabah 7 itibariyle göreve başladı. Yaklaşık 17 kişilik arama kurtarma ekibi Elazığ'da. İki aracımız da yolda, onlar da 15 20 dakikaya kadar varacaklar. 6 kişi de o arabalarda var. Ayrıca dün gece Kadıköy'e bir çağrı yaptık. Şu anda Elazığ'da gece eksi 7 dereceye varan soğukluk var. Ona karşı battaniye kışlık bot, kışlık elbise gibi elbiseleri yardım amacıyla oraya gönderiyoruz.

Kar topu da Elazığ'daki bir depremzede, bir köpek. Sosyal medyada takip ettiğimiz bir hayvansever tarafından bize iletildi. Onu Elazığ'dan buraya getirdik. Onu da burada sahiplendireceğiz. Kadıköy'de veya herhangi bir yerde sahiplendirerek köpeği depremden kurtarmış olacağız” dedi.

Elazığ'a yardım gönderen bir vatandaş, “Deprem bölgesine gönderiyoruz. Yardımlaşıyoruz. Birbirimize destek oluyoruz. Herkesten de destek bekliyoruz” dedi.

Yardım malzemelerinin yanı sıra bavulunu da alarak Elazığ'a doğru yardım etmek için yola çıkacağını belirten bir vatandaş, “Elazığ'a gidiyorum. Allah yardımcıları olsun” dedi.