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Depremde zarar gören cami minaresinin sökülme işlemi tamamlandı

İstanbul Arnavutköy’de depremde hasar gören İsmail Kocatürk Cami minaresinin söküm işlemi tamamlandı.

İstanbul Arnavutköy'de depremde hasar gören İsmail Kocatürk Cami minaresinin söküm işlemi tamamlandı.


İstanbul Arnavutköy'de 5.8 şiddetinde deprem sonrasında belediye ekipleri tarafından ağır hasarlı olduğu tespit edilen İsmail Kocatürk Camisi mühürlenerek ibadete kapatılmıştı. Minarenin yerinden sökülerek yeniden yapılmasına karar verilmişti. Dün başlayan minarenin sökme çalışmaları kapsamında minarenin külah kısmı ve balkon kısmı belediye ekiplerince yapı işlerinde kullanılan özel bir makine ile parça parça kesilerek yerinden sökülmüştü.



Toplam 4 parça halinde yerinden parça parça kesildi


Dün yapılan çalışmaların ardından bugün de hasarlı olan gövde kısmı ekiplerin titiz çalışmaları sonucunda 2 parça halinde yerinden sökülerek söküm işlemi tamamlandı. Toplam 4 parça halinde yerinden parça parça kesilerek vinç yardımıyla camia avlusuna indirilen minare daha sonra belediye ekipleri tarafından kaldırıldı. Minare parçalarının kaldırıldığı sırada yapı malzemesinin dayanıksız olduğu göze çarptı. Minaresi sökülen caminin en kısa sürede minaresinin yapılarak yeniden ibadete açılacağı öğrenildi.

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