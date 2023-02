Depremden kaçarken yaralandı, o anları anlattı: "O an çok kötüydü, her şey bir anda oldu"

Adıyaman'da depremden kaçmak için çıktığı çatıdan enerji kulesinin üzerine düşerek kalça kemiğini kıran Ebu Talip Uslu, İstanbul'a getirildi. Tedavisine Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne devam edilen Uslu, "O an çok kötüydü. Her şey bir anda oldu" dedi. Uslu ayrıca, "Devletimiz var olsun. Eksik olmasın. Beni Adıyaman Hastanesi'nden aldılar askeri uçakla İstanbul'a getirdiler" ifadelerini kullandı.

Kahramanmaraş merkezli 10 kenti etkileyen 7.7 büyüklüğündeki depreme 44 yaşındaki Ebu Talip Uslu tek başına yakalandı. Eşi ve 3 çocuğu sömestr tatili için İzmir'de olan Ebu Talip Uslu can havliyle 3 katlı binanın çatısına çıktı. Depremin şiddetiyle çatıdaki enerji kulesinin üzerine düşen Uslu'nun kalça kemiği kırıldı. Talihsiz adamın yardıma komşuları koştu. Komşularının yardımıyla düştüğü yerden çıkartılan Uslu, hastaneye kaldırıldı. Adıyaman Devlet Hastanesi'nde tedavi gören Uslu, dün gece saatlerinde askeri uçakla İstanbul'a oradan da Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirildi. Kalça kemiğinden ameliyat olan Ebu Talip Uslu, o anları anlattı.

Deprem olunca çatıya çıktığı söyleyen Uslu, "O an çok kötüydü. Her şey bir anda oldu. Deprem anında aklıma dam geldi bende dama çıktım. Ben evde tektim. Ailem İzmir'de yoldaydı eve dönüyorlardı. Çok şükür onlar görmedi. Ben tek yaşadım. O an aklıma dam geldi dama kaçtım. Damın kapısından çıkarken merdivenden çıkarken orda düştüm kalçam kırıldı. Kalçamı daha yeni düzelttiler. Çok acı çektim. Sonra komşularım beni alıp hastaneye götürdü. Devletimiz var olsun. Eksik olmasın. Beni Adıyaman Hastanesi'nden aldılar askeri uçakla İstanbul'a getirdiler. Dün gece buraya geldim. Benim bulunduğum uçakta 50 kişi vardı. Uçaklar sürekli gelip gidiyor. Adıyaman çok kötü. Yardıma çok ihtiyaç var. Yardım geliyor ama halen daha çok yardıma ihtiyaç var. Yıkım çok büyük oldu” dedi.