Depreme hastanede yakalanan 84 yaşındaki Emine Teyze'yi hemşire kurtardı

Depreme Adıyaman'da bir hastanede yakalanan 84 yaşındaki Emine Kadıoğlu, kendisini hastanede görevli bir hemşirenin kurtardığını ifade ederken, "Duvardan duvara çalındım, Allah bir daha göstermesin. Bir hemşire ‘Kimse var mı' diyordu, ben buradayım yavrum, dedim, o hemşirenin beni aşağı indirdiğini biliyorum. Depremde, 12-13 yaşında torunum vardı, onları da kaybettim. Keşke tüm evim yansaydı, millet böyle olmasaydı" dedi.

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat pazartesi günü meydana gelen iki büyük deprem 10 ilde büyük yıkımlara neden olurken bölgede çalışmalar da devam ediyor. Yaralanan birçok vatandaşın tedavisi Türkiye'nin birçok noktasında sürerken 84 yaşındaki Emine Kadıoğlu depreme Adıyaman'da bir hastanede yakalandı. Edinilen bilgiye göre yaşlılığa bağlı nedenlerle tedavi gören Kadıoğlu, deprem anında büyük korku yaşarken onu hastanede bir hemşire kurtardı. Sonrasında çocuklarının yardımıyla İstanbul'a getirilen ve Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alınan yaşlı kadın, deprem anını ve yaşadıklarını anlattı. Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Bölümü'nden Op. Dr. Necati Doğan ise hastalar ve tedavilere ilişkin bilgi verdi.

“Hemşirenin beni aşağı indirdiğini biliyorum”

Deprem anında yaşananları anlatan 84 yaşındaki Emine Kadıoğlu, “Depremin ortasında Adıyaman'da üst kattaydım, duvardan duvara çalındım. Allah bir daha göstermesin. Beni bir hemşire sağ olsun kurtardı, tek kalıyordum. ‘Kimse var mı' diyordu, ben varım yavrum, buradayım dedim, o hemşirenin beni aşağı indirdiğini biliyorum. Ondan sonra akşam gözümü açtım ki çadırın içindeyim. 5 oğlum, 5 kızım var. Depremde torunum ve çocuğu da öldü, Allah bunu kimseye göstermesin, görene de bir daha göstermesin. 12-13 yaşında torunum vardı, onları da kaybettim. Keşke tüm evim yansaydı, ümmeti Muhammed, millet böyle olmasaydı. Ameliyat olacağım, onu bekliyorum. Ev kalmamış, beş kuruşun varsa o kalmamış, benim hükumetten isteğim; sağlığımın, canımın kurtulmasını istiyorum” dedi.

“30 hasta çocuk yoğun bakımında”

Deprem bölgesinden İstanbul'a ulaşan hastalara yönelik gerçekleştirilen tedavilere ilişkin bilgi veren Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Bölümü'nden Op. Dr. Necati Doğan, hastaların uzuv kaybı yaşamamaları adına sağlık çalışanlarının büyük çaba gösterdiğine dikkat çekti. Sözlerini sürdüren Dr. Doğan, “Ortopedi ve travmatoloji biriminin üstlendiği 90 kadar hastamız var. Bunların 30 tanesi çocuk yoğun bakımında, 20 tanesi genel yoğun bakımda yatmakta. 40 kadarını da serviste takip etmekteyiz. İlk seansta ampüte ettiğimiz hastalarımız var. Fakat kurtarmaya çalıştığımız ekstremiteler de var yani kol ve bacak yaralanmaları, ezilmeleri, ciddi ezilmelerle mücadele ediyoruz. Temel tedavimiz şu an için mevcut ekstremiteyi kurtarmak üzerine yürüyor” dedi.