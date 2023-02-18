Depreme karşı riskli bulunan Pendik Yunus Emre Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi görüntülendi

İstanbul'un Pendik ilçesinde depreme karşı riskli bulunduğu için eğitim ve öğretime ara verilen 93 okuldan biri olan Yunus Emre Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi görüntülendi. Okulun bahçesinin bir kısmına masa, sandalye ve bilgisayar kasalarının yığıldığı görüldü.

İstanbul'da 20 Şubat Pazartesi günü itibarıyla, riskli bulunan 93 okulda eğitim ve öğretim yapılmayacağı, bu okulların ihtiyaca göre taşımalı eğitim çerçevesine alınacağı, eğitim gören öğrencilerin depreme güvenli okullara nakledileceği duyuruldu. Yapılan yazılı açılamada, “51 bin 995 öğrencimiz ve 2 bin 765 öğretmenimiz de depreme karşı güvenli okullarda eğitimlerine devam edecekler. Bu süreçte sevgili öğrencilerimizin, öğretmenlerimizin ve velilerimizin sabır ve anlayışına teşekkür ediyoruz” ifadelerine yer verildi. Bu çerçevede Pendik'te bulunan ve eğitim öğretimin yapılmayacağı okullar arasında yer alan Yunus Emre Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi görüntülendi. Okulun bahçesinin bir kısmına masa, sandalye ve bilgisayar kasalarının yığıldığı gözlendi.