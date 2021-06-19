İhlas Haber Ajansı

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Depreme telefoncuda yakalandılar, böyle kaçtılar

İstanbul’da 3.

İstanbul'da 3.9 büyüklüğündeki hissedilen depreme telefoncuda yakalanan vatandaşların kaçış anları güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.


İstanbul Kartal'da 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin yaklaşık 7.06 kilometre derinliğinde gerçekleşen depreme telefoncuda yakalananların kaçış anları güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Görüntülerde vatandaşların panik halinde kaçtığı görüldü. Görüntülerde kaçmaya başlayan şahsın sonra dönerek telefonunu aldığı görülüyor.

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