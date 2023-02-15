Depremin 10. gününde 4 yaralı depremzede daha İstanbul'a getirildi

Kayseri'den hareket eden askeri ambulans uçağı, 4 yaralı depremzedeyi Atatürk Havalimanı'na getirdi. Yaralılar, sağlık ekiplerince hastanelere sevk edildi.

Kahramanmaraş depreminin 10'uncu gününde Kayseri'den yaralı depremzedeler için İstanbul'a hareket eden Türk Hava Kuvvetlerine ait askeri ambulans uçağı, saat 19.30 sıralarında Atatürk Havalimanı'na iniş yaptı. Uçakta bulunan 4 yaralı depremzede sağlık ekipleri tarafından ambulanslara taşınarak, İstanbul genelindeki hastanelere sevk edildi. Uçakta depremzedeler ile birlikte gelen 3 refakatçi de yaralılarla birlikte hastanelere götürüldü.