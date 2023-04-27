Depremin yaraları sporla sarılıyor

Türkiye'yi derinden sarsan depremlerin ardından kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları ile birçok gönüllü bölge ve diğer illere göç eden vatandaşlar için hem yardım hem psikolojik ve sosyal etkinlikler düzenliyor.

Tüm Türkiye'yi derinden sarsan depremlerin ardından kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları ve birçok gönüllü bölgedeki vatandaşlar için hem yardım hem psikolojik ve sosyal etkinlikler düzenliyor. Bölgedeki vatandaşların yanı sıra diğer illere giden vatandaşlara yönelik de etkinlikler gerçekleştiriliyor. Merkezi Karaman'da olan Duru Gıda da Karaman'a gelen depremzede ailelerin çocukları için yaptığı yardım çalışmalarına devam ediyor. Depremzede ailelerin yerleştirildikleri KYK yurtlarında kalan çocuklara psikolojik destek amacıyla şirketin Performans Spor Kulübü, çocuklara özel taekwondo eğitimi veriyor. Çalışmalara ilişkin konuşan kulüp antrenörü Ali Can, “Karaman'da misafir edilen 90 çocuğumuzla antrenman yapıyor, onlara psikolojik destek olması ve sosyalleşmelerine yardımcı olması amacıyla taekwondo eğitimi veriyoruz. Osmaniye ilimizden gelen aynı zamanda sporcu olan üç kız kardeşin tüm ihtiyaçlarını karşıladık. 8-10 Nisan 2023 tarihleri arası Nevşehir ilimizde yapılan gençler grup elemelerinde 55 kg'da Cansu Özgüven ve Nuran Özgüven kardeşler, gümüş madalya kazanarak 27-30 Nisan 2023 tarihinde yapılacak olan Türkiye Şampiyonası'na katılmaya hak kazandılar. Bu başarı; tüm sporcu çocuklarımıza güzel bir umut verdi” dedi.

"Cansu ve Nuran Özgüven kardeşler elde ettikleri başarıyla bizleri gururlandırdılar"

Depremzede çocuklara yönelik yapılan çalışmaların büyük önem taşıdığını aktaran şirketin Fahri Başkanı İhsan Duru ise “2003 yılından bu zamana kadar birbirinden değerli sporcusuyla ulusal ve uluslararası düzenlenen yarışmalarda sayısız dereceler elde ederek bizleri gururlandıran spor kulübümüzün her zaman yanındayız ve destekçisiyiz. Karaman'da misafir edilen çocuklarımız için taekwondo dalında eğitimlerimizi sürdürerek destek vermeye devam ediyoruz. Cansu ve Nuran Özgüven kardeşler elde ettikleri başarıyla bizleri gururlandırdılar. Genç sporcularımızı ve antrenörümüzü başarılarından dolayı tebrik ediyorum” dedi.