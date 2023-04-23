Depremzede çocuklar Beyoğlu'nda düzenlenen 23 Nisan etkinliğinde buluştu

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları için Beyoğlu Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlik çerçevesinde depremzede çocuklar Hasköy Kültür Sanat ve Gösteri Merkezi'nde bir araya geldi. Etkinliğe, 45 depremzede aile ve çocukları katılım sağladı.

06 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremler nedeniyle farklı illere dağılan depremzede aileler ve çocukları 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Beyoğlu Belediyesi'nin düzenlediği etkinlikte bir araya geldi. Çocuklar için gerçekleştirilen etkinliğe Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, depremzede aileler ve çocukları katılım gerçekleştirdi. Çocukların bayramını kutlamak için düzenlenen program deneyim atölyeleri, şişme oyun parkurları, pandomim gösterisi, yarışmalar, bubble showlarlar, ve uzay sinema çadırı ile başladı. Etkinlik sürpriz ikramlar ile devam ederek çocuklara eğlenceli dakikalar yaşatıldı. Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız'ın yönlendirmesi ile etkinlik alanındaki çocuklardan "Var olsun bayrağımız, var olsun vatanımız, var olsun devletimiz, var olsun cumhuriyetimiz, var olsun birliğimiz, var olsun beraberliğimiz, var olsun kardeşliğimiz, var olsun istiklalimiz, var olsun istikbalimiz, var olsun Türkiye, vatanımız için, bayrağımız için, devletim için çok çalışacağım" sesleri yükseldi.

Düzenlenen etkinlikte konuşan depremzede çocuklar, burada kendilerine çok iyi davranıldığını, herkesin onları mutlu etmek için uğraştıklarını söyledi. Çok mutlu olduklarını ve çok eğlendiklerini aktaran çocuklar, etkinliği düzenleyen ve katkısı olan herkese teşekkür etti.

"Gelecekte söz sahibi olacak çocukların bayramı bugün"

Çocukların bayramını kutlayan Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı aynı zamanda Ramazan Bayramı biz bayram çoşkusunu Beyoğlu'nda yaşıyoruz, çocuklarımız ve anne babalarıyla beraber. Bizde bayramlar böyledir bizi bir araya getirir, birliktir, beraberliktir, kardeşliktir, paylaşmaktır ve bugün geleceğimizin teminatı olan çocuklarımız buradalar. Aynı toprağın çocukları olarak birlikte bir bayramı kutluyorlar. Her şeyden önce milli egemenliğe dair bir vurgu var bu bayramda. Milletin, bundan sonraki gelecekte söz sahibi olacak çocukların bayramı bugün. Bizde Beyoğlu Belediyesi olarak çocuklarımızı bu bayramda onları bir araya getirelim ve Beyoğlu'ndaki bütün çocuklar arkadaşlarıyla, kardeşleriyle bir araya gelsinler, bayramın coşkusunu, heyecanını paylaşsınlar istedik. Dün Kahramanmaraş'taydık eşimle beraber orada da yine çocuklarla bir araya geldik, onların bayramını kutladık. Tabii deprem bölgesinde bayram buruk ama o çocuklara biraz neşe katabilmek, onların bayram sevincini yaşayabilmelerine vesile olabilmek bizler için büyük bir onurdur. Bugün Kahramanmaraş'tan geldik ve Beyoğlu'nun çocukları, bu ülkenin çocukları için neler yapabiliriz diyerek böyle bir ortam hazırladık. Allah birliğimizi daim etsin, huzurumuzu daim eylesin. Çocuklarımızın neşesini, bayram heyecanını coşkusunu daim eylesin. Allah millet olarak Saygıdeğer Cumhurbaşkanımızın üzerinde Türkiye Yüzyılı'nı birlikte inşa etmeyi nasip eylesin. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı çocuklara armağan eden, Cumhuriyetimizin kurucusunu rahmet ve minnetle yad ediyorum. Tüm şehitlerimizi, bize bu vatanı emanet edenleri rahmetle anıyorum. Allah çocuklarımızla birlikte, büyük ve güçlü Türkiye inşa etmeye, hep birlikte bu yolda yürümeyi bizlere nasip etsin. Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramımız ve Ramazan Bayramımız kutlu olsun" ifadelerini kullandı.