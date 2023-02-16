Depremzede çocuklar için oyuncak dolusu araçlar afet bölgesinde

DinoLino Funpark da, oyuncak dolusu araçlarla çocukların yüzünü güldürmek için deprem bölgesinde dağıtımlara başladı.

6 Şubat'ta Türkiye'yi derinden etkileyen deprem felaketi sonrasında, deprem bölgelerine yardımlar hız kesmeden devam ediyor. Tüm Eğlence, Park, Etkinlik ve Atraksiyon Derneği (TEPEA) Lunaparklar Komite Başkanı Mustafa Dal, DinoLino Funpark olarak binlerce çocuğun yüzünü güldürmek için bölgeye hareket etti. Antakya, Kahramanmaraş, Gaziantep ve Hatay'a uğrayan oyuncak dolusu araçlar, afet bölgelerinde 10 kişilik bir ekiple birlikte depremzede çocuklarımızın bir nebze de olsa yüzlerin gülmesine sebep olmaya çalışıyor.

“Her şey çocuklarımız, geleceğimiz için”

Bölgede yaraların sarılmasına başlandığını belirten TEPEA Lunaparklar Komite Başkanı ve Dino Lino Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Dal, “Ülkemiz ciddi bir felaket yaşadı. Çok ciddi kayıplar verdik. Bizler çocukların eğlenmesi için kurulan kuruluşlarız. Bu dönemde de yine çocuklarımız için burada olmamız gerektiğini düşündük ve hareket ettik” dedi.

2 araç dolusu oyuncak ile destek kampanyasına başladıklarını belirten Dal, “Araçlarımızda oyuncaklarımız, ısıtıcılarımız, çocuklarımız için şekerler ve gıda malzemeleriyle geldik. İhtiyaç dahilinde her zaman ülkemizin, vatandaşlarımızın ve çocuklarımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Çocuklar bizim geleceğimiz, her şey onların yüzünde biraz da olsa gülümseme oluşturabilmek için” diye konuştu.

Mini lunaparklar kurmak için hazırı

Lunaparklar ve eğlence parkları konusunda uzman olduklarını kaydeden Dal, “Lunaparklar çocukların hayal dünyalarına iyi gelen etkinliklerdir. Bölgede barınma sorunları ortadan kalktığı an devletimizin de izni olursa mini lunaparklar kurmaya hazırız. Bizler çocuklar için her zaman anında aksiyon alabiliriz. Gün birlik olma günü” dedi.

Bölgede yine oyuncak dağıtımlarına devam edeceklerini belirten Dal, oyuncak markalarını da bölgede yer almaya davet etti.