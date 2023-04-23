Depremzede çocuklara Ümraniyespor imzalı forma hediyesi

Kahramanmaraş'tan 10 depremzede çocuk İstanbul'a geldi. Ümraniyespor ve Beşiktaş maçını izleyen çocuklara imzalı forma hediye edildi.

Ümraniye Belediyesi, Kahramanmaraş'tan 10 depremzede çocuğu İstanbul'a getirdi. Ümraniyespor ve Beşiktaş maçı öncesi çocuklar İstanbul gezisi yaptı. İstanbul'u gezen çocuklar ardından maçı seyrederek keyifli vakit geçirdi. Ümraniyespor'un oyuncuları çocuklara imzalı forma hediye etti. Çocuklar, futbolculardan aldıkları imzalı formaları giyerek Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım ile hatıra fotoğrafı çektirdi.