Depremzede Kamilcan'a Fenerbahçeli oyuncularla bir araya geldi

Kahramanmaraş'ta yaşanan depremin 119. saatinde enkazdan üzerinde Fenerbahçe formasıyla çıkarılan Kamilcan Ağdaş, Kayseri'de Fenerbahçeli futbolcular ve Teknik Direktör Jorge Jesus ile bir araya geldi.

Kahramanmaraş'ta yaşanan depremin 119. saatinde enkazdan çıkarılan 16 yaşındaki Kamilcan Ağdaş, Fenerbahçe'nin kamp yaptığı otelde sarı-lacivertli futbolcular ve Jorge Jesus ile buluştu. Teknik direktör Jorge Jesus ve futbolcular, ertesi gün Konyaspor ile oynayacağı maçın gecesinde Fenerbahçe formasıyla yatan ve enkazdan da üzerinde formayla çıkarılan Kamilcan ile yakından ilgilendi. Kamilcan Ağdaş ile sohbet eden Jesus ve öğrencileri, imza dağıtıp fotoğraf da çektirdi. Takımla bir araya gelmeden önce teknik ekibin ve oyuncuların oda kartlarının hazırlanmasına da yardımcı olan Kamilcan, sarı-lacivertli futbolcuları ve Jesus'u görmekten dolayı çok mutlu ve heyecanlı olduğunu söyledi.