Depremzedeler için düzenlenecek kick boks turnuvasının tanıtım toplantısı yapıldı

Depremzedelere destek için Loca Fight Clup Kick Boks Turnuvası yarın İstanbul'da düzenlenecek. Müsabaka öncesinde kıyasıya mücadele edecek sporcular, tanıtım toplantısında rakipleriyle yüz yüze gelerek objektiflere poz verdi.

Bu yıl 39. düzenlenen ve 120 farklı ülkeden canlı yayınlanacak olan Loca Fight Club Kick Boks Turnuvası, Kürşat Şahin organizasyonu ile yarın saat 21.00'da Volkswagen Arena'da gerçekleşecek. Toplam 8 maçta 16 sporcunun mücadelesinde, geceden elde edilen tüm gelir depremzedelere bağışlanacak. Depremzedelerin ücretsiz katılım gösterebileceği turnuvada sporcular kıyasıya mücadeleden önce tanıtım toplantısında bir araya geldi. Yüz yüze gelen sporcular birbirlerine nasıl kazanacaklarını anlattı. Dövüş sporu tutkunlarının heyecanla izleyeceği turnuvanın ilk maçı Ali Reza Ghanbari ve Ali Göktürk Benli arasında gerçekleşecek. Organizasyonun devamında Nikos Tzotzos ve Fatih Erman birbirleri ile mücadele ederken üçüncü maç İranlı Zahra Ghahremani ile Müge Değirmenci arasında yapılacak. Maç heyecanına kısa bir ara olarak İlyas Yalçıntaş konseriyle izleyiciler keyifli vakit geçirecek. Organiazsyon akışında geri kalan maçla devam edecek ve dünya şampiyonları Adem Bozkurt ile Behram Recepzade kemer maçları için ringe çıkacak.

Organizatör Kürşat Şahin: "Depremzede kardeşlerimizle düzenliyoruz"

Depremzedeler için organizasyonu düzenlediklerine değinen Organizatör Kürşat Şahin, "Biz de depremzede kardeşlerimiz için bir şeyler yapalım dedik. Bizim işimiz spor organizatörlüğü, dünya çapında işler yapıyoruz kick boks adına. En son Azerbaycan, Bakü'de yaptık. Bunu da depremzede kardeşlerimizle düzenliyoruz. Burada bir kemer maçımız var. Behram, Azerbaycanlı kendisi ağır sikletin dünya şampiyonu kardeşimiz. O da burada kemer maçı yapıyor. Kendisi deprem anında Amerika'daydı, depremzedeler için ne yapabilirim dedi? O da bize katıldı sağ olsun. Yarın 8 maçımız var. 7 ülkeden, 8 sporcu var. Azerbaycan, iki tane İran'dan, İngiltere, Hollanda, Almanya, Fransa ve Yunanistan'dan sporcularımız var" ifadelerini kullandı.

Behram Recepzade: "İki devlet tek milletiz sonuçta"

Altın kemer için yarışacak Behram Recepzade, "Depremzedeler için burada güzel bir maç yapacağız. Onlara destek olmak istiyoruz. Biz Azerbaycanlılar, canla, başla ve bütün gönlümüzle burada olmaya hazırız. İki devlet tek milletiz sonuçta. Kürşat Hocamızla beraber el ele verip, güzel maçlar yapıp, kazancımızı depremzedelere vermek istiyoruz" dedi.