Depremzedeler için seferber olan Esenlerliler yardıma devam ediyor

Esenler Belediyesi'nin deprem bölgesindeki arama kurtarma, barınma ve beslenme çalışmaları ile birlikte ilçede yürüttüğü yardım kampanyası aralıksız sürüyor. Kampanya, yaralar sarılana kadar devam edecek.

Asrın felaketi olarak kabul edilen ve 11 ilimizi kapsayan büyük afetin hemen sonrasında organize olan Esenler Belediyesi'nin deprem bölgesine yönelik yaraları sarma çalışmaları aralıksız devam ediyor. Depremin ilk gününden itibaren AFAD'ın koordinatörlüğünde Adıyaman Gölbaşı'nda arama kurtarma çalışmalarına katılan Esenler Belediyesi Arama Kurtarma ekibi (ESKAT), buradaki çalışmalarını tamamlayarak Hatay'ın Antakya ilçesine geçti. Gölbaşı'nda birçok canı enkazdan sağ çıkaran ESKAT, Antakya'da da AFAD ve UMKE başta olmak üzere diğer ekiplerle birlikte arama kurtarma faaliyetlerine devam ediyor.

Her gün 10 bin kişilik sıcak yemek

Depremin ilk günlerinde Esenler Kızılay şubesi ile birlikte mobil araçlarla depremzedelerin beslenme ihtiyaçlarına cevap veren Esenler Belediyesi, kurduğu sabit aşevi ile her gün 10 bin kişiye sıcak yemek ikramına başladı. Aşevi tesislerinde aynı zamanda taziye kabul yeri ve mescit de bulunuyor. 24 saat hizmet veren ve günün her saatinde çay ve çorba bulunan Esenler Belediyesi Afet Yardım Merkezi, depremzedelerin her türlü ihtiyacının giderildiği bir yer haline geldi.

‘Alo yardım' kuruldu

Esenler Belediyesi, sorumluluğunda bulunan ve depremde büyük hasar gören Gölbaşı'ndaki vatandaşlar için ‘Alo Deprem Yardım' çağrı merkezi kurdu. 0530 387 94 18 numaralı telefon hattını arayarak ve aynı zamanda WhatsApp, Bip ve Telegram mesajları ile talepte bulunulabiliyor. Çağrı Merkezi ile Gölbaşı'ndaki depremzedelerin gıdadan giysiye, barınmadan ulaşıma kadar her türlü ihtiyacına, günün her saatinde hizmet veriliyor.

Konteyner mahalle yapılıyor

Esenler Belediyesi bir taraftan depremzede vatandaşların her türlü insani ihtiyaçları için faaliyetlerini yoğun olarak sürdürülürken bir yandan da 1.000 konteynerden oluşan bir mahalle kurulması için hazırlıklara başladı. Altyapı çalışmaları devam eden konteyner mahallenin kısa sürede hizmete girmesi için yoğun mesai harcanıyor.

180 tır yardım

Esenler Belediyesi'nin koordinasyonunda başlatılan deprem bölgesine yardım kampanyası da Esenlerli hayırseverlerin yoğun desteğiyle devam ediyor. Depremin ilk gününden bugüne kadar Esenler'den 180 TIR yardım malzemesi bölgeye gönderildi. On binlerce battaniye, 30 bin ısıtıcı, 25 bin uyku seti, 100 bin giysi, 85 bin koli gıda, 11 TIR su ve diğer her türlü insani yaşam malzemeleri TIR'lara yüklenerek deprem bölgesine gönderildi. Esenler'den bölgeye gönderilen yardımlar, Esenler Belediyesi Afet Yardım Merkezi'nde tasnif edilerek görevlilerce ihtiyaç sahibi vatandaşlara dağıtılıyor.

Hayırseverden 300 soba

Esenler Stadyumu Otoparkı'nda bulunan deprem bölgesine yardım toplama merkezi hayırsever ve gönüllülerin çalışmalarıyla her gün hareketli dakikalar yaşıyor. İlçenin dört bir yanından bu merkeze gelen her türlü yardım, belediye çalışanları ve gönüllüler tarafından tasnif ediliyor ve ihtiyaca göre TIR'lara yüklenerek bölgeye gönderiliyor. Dün akşam bir hayırsever vatandaş tarafından yardım toplama merkezine getirilen 300 soba herkesi duygulandırdı. İsminin açıklanmasını istemeyen hayırsever vatandaşın sobaları TIR'a yüklenerek hemen deprem bölgesine gönderildi.

Zabıta canla başla

Deprem bölgesinde geniş bir kadroyla bulunan Esenler Belediyesi zabıta ekipleri vatandaşın her türlü işine yardım etmeye koşuyor. Esenler Belediyesi Zabıta Müdürü Mustafa Albayrak koordinesinde depremzedelere gıda, giyecek ve beslenme ihtiyaçlarının karşılanmasından yakacak odunların ve tüplerin taşınmasına kadar her alanda görev ve sorumluluk alan zabıtalar, “Burada hemen herkes depremzede. Duygu seli içerisinde depremzede kardeşlerimizin yaralarına merhem olmaya ve onları hayata bağlamaya çalışıyoruz” dediler.

Teşekkürler Esenler

Depremin yaralarının çok derin olduğunu ve aylarca, hatta yıllarca sürecek bir çalışma ile bölgenin ayağa kalkabileceğini söyleyen Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu, “Bu aziz millet tarih boyunca en derin yaraları sarmasını bilmiştir. İnşallah bu büyük yarayı da hep birlikte el ele, gönül gönüle vererek saracağız. Esenlerli hayırsever kardeşlerimizden Allah razı olsun. Dayanışmanın ve hayırseverliğin en güzel örneklerini sergiliyorlar. Esenler'in dört bir köşesinde 7'den 70'e herkes yardım seferliğine katıldı ve adeta birbirleriyle yarışıyor. Esenler halkının kadirşinaslığını bir kez daha gördük. Devlet yetkililerimiz ‘tamam' diyene kadar kampanyamız sürecek. Yaralar sarılana kadar yardıma devam edeceğiz” dedi.