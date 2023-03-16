Depremzedeler için "Tek Ümmet, Tek Yürek Yardım Kampanyası" başlatıldı

Türkiye ve Suriye'deki depremzedeler için planlanan uluslararası yardım projesi “Tek Ümmet, Tek Yürek Kampanyası”nın tanıtımı İstanbul'da gerçekleştirildi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin yaraları sarılmaya devam ediliyor. Arap coğrafyasında bulunan kamuoyu önderleri tarafından başlatılan “Tek Ümmet, Tek Yürek Yardım Kampanyası'nın Türkiye ayağına İnsan ve İrfan Vakfı'nın öncülük edeceği belirtildi. Kampanyadan elde edilecek gelirle Türkiye ve Suriye'deki depremzedelerin ihtiyaçlarının karşılanacağı kaydedildi. İstanbul'da bulunan bir otelde yardım kampanyasının tanıtımı yapıldı. Lansmana İnsan ve İrfan Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Prof. Dr. Sacit Açıkgözoğlu, eski Fas Başbakanı Dr. Saadeddin El Osmani, Mısır Fazilet Partisi Genel Başkanı Mahmud Fethi ve Suriyeli Gazeteci Ahmet Kamil katıldı. Esi Fas Eski Başbakanı Dr. Saadeddin El Osmani yaşanan deprem felaketinin ardından hayatını kaybedenler için çok üzgün olduğunu dile getirirken, afetten etkilenen insanlara sahip çıkılması gerektiğini söyledi.

“Hiç tereddüt etmeden kardeşlerimizin yanına koştuk”

Programda İnsan ve İrfan Vakfı adına konuşan Prof. Dr. Sacit Açıkgözoğlu depremin ilk gününden itibaren depremzedelerin yanlarında olduklarını dile getirerek, “Bu acılı günlerimizde İnsan ve İrfan Vakfı olarak hemen ilk günden itibaren hiç tereddüt göstermeden kardeşlerimizin yanına koştuk. Şunu anlıyorum ki şu anda buradaki arkadaşlarımız adına da koşmuşuz. O anda onu fark etmesek de. Oradaki kardeşlerimizin başlarına bu musibet gelen arkadaşlarımızın yanlarında olmak çok önemliydi. Sahada bulunan, gayret eden kardeşlerimin hakkı ödenmez. Ama bu sadece onların acil ihtiyaçları için önem arz etmiyordu. Yanlarında beraber tek yürek olduğumuzu biz orada çalışmasak da, orada yaşamasak da yanlarında bulunup biz sizinleyiz, beraberiz, aynı güneşin altında, aynı ızdırabı çekiyoruz, üzüntülüyüz. Mevla hepimize yardım edecek dualarına katılmak çok önemliydi” şeklinde konuştu.

"Birimiz ızdırap çekse, hepimiz ızdırap çekeriz"

Depremzedelerin yaşamış oldukları acıları kendi vücutlarında da hissettiklerini belirten Prof. Dr. Sacit Açıkgözoğlu, “Müslüman kardeş ülkelerin 'Tek Ümmet, Tek Yürek' mottosuyla bu güzel başlık altında ve vakfımıza yaptığı Doktor Saadeddin El Osmani güzel konuşmaları ile, aynı şekilde Mahmud Fethi Başkanımızın güzel destekleri için de teşekkür ediyoruz. Hazreti Muhammed'in (Sallallahü teala aleyhi ve sellem) fem'i saadetinden mü'minler vücudun azaları gibidir. Ondan birisi bir ızdırap çekse diğerleri de bu ızdıraptan haberdar olur ve rahatsız olurlar. Bu hadisin şerhinde hareket etmek, ışığında yürümek adına bu ızdırabı gidermek için de beraber olmak zorundayız. Başka türlü bunu başaramayız. Ben bu duygularla bu hissiyatla en kalbi selamlarımı burada olan olmayan bize destek olan, dualarını esirgemeyen, maddi manevi arkamızda duranlara teşekkür ederek bitirmek istiyorum" dedi.