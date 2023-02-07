Depremzedelere kan bağışı için birbirleriyle yarıştılar

Kahramanmaraş merkezli 10 kenti etkileyen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Büyükçekmece Belediyesi ve Türk Kızılayı Büyükçekmece Şubesi iş birliğinde kan bağışı kampanyası düzenlendi. Büyükçekmece Belediyesi Dumlupınar Salonu'na kurulan Türk Kızılayı Kan Bağış Noktasında Büyükçekmeceli vatandaşlar ve belediye personeli kan bağışı yapmak için sıraya girdi. Deprem bölgelerine kan bağışı yapmak için tek yürek olan vatandaşlar Büyükçekmece Belediyesi'ne akın etti. Kan bağışında bulunan başsağlığı dileyen Yaren Şahin isimli vatandaş, "Bugün depremzedeler için kan bağışı yapmaya geldim. Deprem çok büyük, etkisi çok büyük. Tüm ülkemize geçmiş olsun. Umarım yaptığımız yardımlar yerlerine ulaşır. Yakınını, sevdiğini, akrabasını kaybeden herkese baş sağlığı diliyorum" dedi.

Rabia Yetkin Karabulut ise, "Kan bağışı için buradayız hepimiz. Türkiye'nin en büyük felaketlerinden birini yaşıyoruz ve çok üzgünüz hepimiz. Yalnız sağduyulu olmayı elden bırakmamalıyız. Hepimiz öncelikle olduğumuz yerden oradaki operasyonu zorlaştırmadan bir şeyler yapmaya gayret etmeliyiz. Gönüllülük esasıyla da devletimizin birimleriyle irtibatta olmalı ve böyle hareket etmeliyiz" ifadelerini kullanırken, Cihan Kırık ise, "Kan bağışı için buradayız. Kızılay mesaj yolladı. Ülkemiz zor bir zamandan geçiyor. Çok büyük kayıplar var. Bu zor zamanlarda insanların yanında olmak için buradayız" şeklinde konuştu.