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Derbi sonrası anlamlı fotoğraf

Galatasaray-Fenerbahçe derbi maçı sonrası, Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ile fotoğraf çektirmek isteyen sarı-kırmızılı minik taraftarın fotoğrafını Fenerbahçe Başkanı Ali Koç çekti.


Süper Lig'in 6. hafta mücadelesinde Galatasaray, taraftarı önünde ezeli rakibi Fenerbahçe ile golsüz berabere kaldı. Karşılaşma sonrası Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz ve Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç bir araya gelerek derbiyi değerlendirdi.


Bu esnada sarı-kırmızılı minik taraftar Galatasaray Başkanı Cengiz ile fotoğraf çektirmek istedi. Minik taraftarın fotoğrafının ise Fenerbahçe Başkanı Ali Koç çekti.

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