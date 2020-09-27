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Derbide 12 sarı kart çıktı

Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin hakemi Ali Palabıyık mücadelede toplam 12 sarı kart çıkardı.

Palabıyık bunların 7'sini sarı-kırmızılılara, 5'ini sarı-lacivertlilere gösterdi.


Süper Lig'in 3. haftasında Türk Telekom Stadyumu'nda oynanan Galatasaray ile Fenerbahçe derbisinde Ali Palabıyık düdük çaldı. Karşılaşmaya sarı kartlar damga vurdu. Palabıyık, toplamda 12 kez sarı kartına başvurdu. Sarı-kırmızılılarda Christian Luyindama, Radamel Falcao, Arda Turan, Taylan Antalyalı, Etebo, Marcao ve Younes Belhanda, sarı-lacivertlilerde ise oyunculardan Sosa, Tisserand, Gökhan, Gustavo ve Teknik Direktör Erol Bulut sarı kart gördü.

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