İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Derbide Çanakkale Zaferi unutulmadı

Galatasaray-Beşiktaş derbisi öncesinde iki takım futbolcuları ortak taşıdıkları pankartla, Çanakkale Zaferi’nin 105.

Galatasaray-Beşiktaş derbisi öncesinde iki takım futbolcuları ortak taşıdıkları pankartla, Çanakkale Zaferi'nin 105. yılını unutmadı.


Süper Lig'in 26. haftasında oynanan Galatasaray-Beşiktaş derbisi öncesinde iki takım futbolcuları seremoniye ortak taşıdıkları pankartla çıktılar. Çanakkale Zaferi'nin 105. yılının unutulmadığı derbide futbolcuların taşıdığı pankartta ‘Dirilişten kurtuluşa bir duruştur Çanakkale' ve ‘105 yıl önce bizim için duran kalpleri; rahmet, minnet ve şükranla anıyoruz' ifadeleri yer aldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.