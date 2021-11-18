Derbide düdük Halil Umut Meler'de

Spor Toto Süper Lig’in 13.
Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak derbi maçını Halil Umut Meler yönetecek.
Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında oynanacak maçlarda görev alacak hakemler açıklandı. Pazar günü saat 19.00'da Nef Stadyumu'nda oynanacak Galatasaray - Fenerbahçe derbisinde Halil Umut Meler düdük çalacak. Derbide Halil Umut Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve İbrahim Çağlar Uyarcan yapacak. Zorlu müsabakanın dördüncü hakemi ise Erkan Özdamar olacak.
Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre; Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler şöyle:
20 Kasım Cumartesi
13.30 A.Hatayspor - Fraport Tav Antalyaspor: Tugay Kaan Numanoğlu
16.00 GZT Giresunspor - ÖK Yeni Malatyaspor: Cüneyt Çakır
16.00 Medipol Başakşehir - DG Sivasspor: Mete Kalkavan
19.00 Aytemiz Alanyaspor - Beşiktaş: Alper Ulusoy
21 Kasım Pazar
13.30 Kasımpaşa - V. Fatih Karagümrük: Fırat Aydınus
16.00 Altay - Adana Demirspor: Hüseyin Göçek
16.00 İH Konyaspor- Çaykur Rizespor: Atilla Karaoğlan
19.00 Galatasaray - Fenerbahçe: Halil Umut Meler
22 Kasım Pazartesi
20.00 Trabzonspor - Gaziantep Futbol Kulübü: Suat Arslanboğa
20.00 Y. Kayserispor - Göztepe: Zorbay Küçük