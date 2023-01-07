İhlas Haber Ajansı

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Derbide hava 9 derece olacak

Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanacak derbide, maç saati termometreler 9 dereceyi gösterecek.


Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe, yarın saat 19.00'da karşı karşıya gelecek. Ebedi dost, ezeli rakipler kozlarını açık bir havada paylaşacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün resmi internet sitesinden belirtilen tahminlere göre, maç saatinde Ülker Stadyumu'nda yağmur beklenmezken, hava sıcaklığının ise 9 derece olacağı ifade edildi. Nem oranın ise yüzde 74 civarı olacağı tahmin ediliyor.

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