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Derbide korkulan olmadı!

İstanbul’da etkisini gösteren kar yağışı derbiye engel olmadı.

İstanbul'da etkisini gösteren kar yağışı derbiye engel olmadı. Mücadelenin başlama saatinde devam eden kar yağışı, 15. dakika itibariyle etkisini yitirdi. Zemin ise zorlu hava koşullarına rağmen geçer not altı.


Süper Lig'in 19. haftasında Beşiktaş, Galatasaray'ı ağırlıyor. İki gündür İstanbul'da etkili olan kar yağışı sonrası gözler derbi saatinde Vodafone Park'taki mücadeleye çevrilmişti. Gün boyu etkili olan kar yağışı maçın 15. dakikası itibariyle etkisini yitirdi. Dün geceden beri zemini korumaya alınan statta da çimler, zorlu hava koşullarına rağmen müsabakaya engel bir görüntü vermedi.

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