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Derbide son 10 maçta beraberlikler ön planda

Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanan son 10 derbide 6 karşılaşma berabere sona ererken, iki takım da 2’şer kez kazandı.

Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanan son 10 derbide 6 karşılaşma berabere sona ererken, iki takım da 2'şer kez kazandı.


Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray pazar günü saat 19.00'da Ülker Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Zirve yarışını da yakından ilgilendiren bu derbide son yıllarda beraberlikler ön planda bulunuyor. Ezeli rakipler arasında oynanan son 10 karşılaşmanın 6'sı berabere sona erdi. Geride kalan 4 mücadelede ise sarı-kırmızılılar 2, sarı-lacivertliler de 2 kez galip taraf oldu. Bu galibiyetler de son 5 müsabakada geldi. Oynanan son 10 karşılaşmada iki takım da 8'er gol kaydetti.


Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanan son 10 derbide alınan sonuçlar şöyle:


22.10.2017


Galatasaray: 0 - Fenerbahçe: 0



17.03.2018


Fenerbahçe: 0 - Galatasaray: 0



02.11.2018


Galatasaray: 2 - Fenerbahçe: 2



14.04.2019


Fenerbahçe: 1 - Galatasaray: 1



28.09.2019


Galatasaray: 0 - Fenerbahçe: 0



23.02.2020


Fenerbahçe: 1 - Galatasaray: 3



27.09.2020


Galatasaray: 0 - Fenerbahçe: 0



06.02.2021


Fenerbahçe: 0 - Galatasaray: 1



21.11.2021


Galatasaray: 1 - Fenerbahçe: 2



10.04.2022


Fenerbahçe: 2 - Galatasaray: 0

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