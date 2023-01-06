Derbide son 10 maçta beraberlikler ön planda

Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanan son 10 derbide 6 karşılaşma berabere sona ererken, iki takım da 2'şer kez kazandı.

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray pazar günü saat 19.00'da Ülker Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Zirve yarışını da yakından ilgilendiren bu derbide son yıllarda beraberlikler ön planda bulunuyor. Ezeli rakipler arasında oynanan son 10 karşılaşmanın 6'sı berabere sona erdi. Geride kalan 4 mücadelede ise sarı-kırmızılılar 2, sarı-lacivertliler de 2 kez galip taraf oldu. Bu galibiyetler de son 5 müsabakada geldi. Oynanan son 10 karşılaşmada iki takım da 8'er gol kaydetti.

Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanan son 10 derbide alınan sonuçlar şöyle:

22.10.2017

Galatasaray: 0 - Fenerbahçe: 0

17.03.2018

Fenerbahçe: 0 - Galatasaray: 0

02.11.2018

Galatasaray: 2 - Fenerbahçe: 2

14.04.2019

Fenerbahçe: 1 - Galatasaray: 1

28.09.2019

Galatasaray: 0 - Fenerbahçe: 0

23.02.2020

Fenerbahçe: 1 - Galatasaray: 3

27.09.2020

Galatasaray: 0 - Fenerbahçe: 0

06.02.2021

Fenerbahçe: 0 - Galatasaray: 1

21.11.2021

Galatasaray: 1 - Fenerbahçe: 2

10.04.2022

Fenerbahçe: 2 - Galatasaray: 0