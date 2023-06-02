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Derbide son 10 maçta beraberlikler ön planda

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan son 10 derbini 5’i berabere sona ererken, sarı-kırmızılılar 3, sarı-lacivertliler de 2 kez kazandı.

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan son 10 derbini 5'i berabere sona ererken, sarı-kırmızılılar 3, sarı-lacivertliler de 2 kez kazandı.


Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe pazar günü saat 19.00'da Nef Stadyumu'nda karşılaşacak. Bu derbide son yıllarda beraberlikler ön planda bulunuyor. Ezeli rakipler arasında oynanan son 10 karşılaşmanın 5'i berabere tamamlandı. Geride kalan 5 mücadelede ise sarı-kırmızılılar 3, sarı-lacivertliler de 2 kez kazandı. Söz konusu karşılaşmalarda Galatasaray 11, Fenerbahçe ise 8 gol sevinci yaşadı.


Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan son 10 derbide alınan sonuçlar şöyle:


17.03.2018


Fenerbahçe: 0 - Galatasaray: 0



02.11.2018


Galatasaray: 2 - Fenerbahçe: 2



14.04.2019


Fenerbahçe: 1 - Galatasaray: 1



28.09.2019


Galatasaray: 0 - Fenerbahçe: 0



23.02.2020


Fenerbahçe: 1 - Galatasaray: 3



27.09.2020


Galatasaray: 0 - Fenerbahçe: 0



06.02.2021


Fenerbahçe: 0 - Galatasaray: 1



21.11.2021


Galatasaray: 1 - Fenerbahçe: 2



10.04.2022


Fenerbahçe: 2 - Galatasaray: 0



08.01.2023


Fenerbahçe: 0 - Galatasaray: 3

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